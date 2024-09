Alex Castellar é candidato a Prefeito de Teresópolis pelo PL, com apoio do Governador Cláudio Castro e do ex presidente Bolsonaro - Divulgação

Publicado 19/09/2024 17:08 | Atualizado 19/09/2024 17:15

Teresópolis- O Dia Cidades Teresópolis está publicando a partir desta quinta-feira (19) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Todos os candidatos com candidatura deferida foram convidados a participar. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas. A publicação será feita por ordem alfabética, considerando os candidatos que enviaram as respostas. Entrevistas com respostas enviadas após o prazo serão publicadas após aquelas recebidas em tempo.

A primeira entrevista é com o candidato Alex Castellar (PL). Castellar chegou a Teresópolis aos 8 meses e foi criado na Beira Linha. Tem 25 anos de vida pública, iniciados nos movimentos estudantis de Teresópolis. Ficha limpa, foi chefe de gabinete na Câmara Federal, na Alerj e na Câmara do Rio. Foi secretário de Governo em Teresópolis e de Educação, Assuntos Estratégicos, Ciência e Tecnologia em Nova Iguaçu. Nos últimos 4 anos, foi assessor do Governador Cláudio Castro, ajudando a trazer para Teresópolis o Segurança Presente, o recapeamento da RJ-130 e da RJ-242 e as 500 novas unidades habitacionais no Parque Ermitage. Confira a entrevista:

1- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

Meu primeiro ato após será a criação do hospital público. Vou trabalhar desde o primeiro dia para garantir saúde de qualidade para a nossa população. Outra prioridade será a negociação das dívidas públicas, que têm levado a sequestros e bloqueios judiciais de dinheiro público, impedindo que o município avance na prestação de serviços para a população. Outra área essencial é o desenvolvimento econômico. Vou conjugar nossos principais ativos, a agricultura, o turismo e a inovação, para atrair novos negócios e gerar emprego e renda para a população.



2- Qual o seu diagnóstico sobre a saúde e a educação do município e quais as principais propostas para essas áreas?

Vou construir o hospital público, com especialidades médicas, exames e atendimento de emergência. Ao mesmo tempo, vou fortalecer a atenção primária para evitar a sobrecarga do hospital, com novos pronto-atendimento 24h em Água Quente, Pessegueiros e Venda Nova e postos abertos até 20h nos bairros populosos. Vou criar um centro de diagnóstico por imagem e o “Remédio em Casa”, com entrega de medicamentos na casa do paciente.



Na Educação, a prioridade é zerar a fila por vaga em creches e ampliar o horário delas até 19h. Vou colocar todas as escolas em tempo integral com atividades culturais e esportivas. Vou fazer concurso público, com olhar especial para contratação de mediadores capacitados para uma educação inclusiva de verdade.



3- De que forma o senhor pretende estimular a economia visando a geração de mais empregos e, consequente, de mais desenvolvimento econômico?

Um grande vetor da economia de Teresópolis é o Turismo e será ele que trará resultados mais rápidos em geração de emprego e renda. Já temos as belezas naturais, segurança pública, a CBF, a Feirinha do Alto e um interior rico, mas é preciso conjugar esse potencial para gerar benefícios reais para o desenvolvimento econômico do município.



Vou criar o Museu do Futebol na Granja Comary, numa parceria público-privada, e tematizar a região do Alto para que o turista seja “imerso” no tema futebol, mercado que movimenta milhões no mundo todo e que também pode trazer muito dinheiro novo para Teresópolis. Nossos três parques também podem mais, com restaurantes, pousadas e atrativos que vão atrair mais visitantes e gerar mais emprego e renda.



4- Como o senhor vê o papel do servidor público e quais são suas propostas para valorizá-los?

Sou o único candidato que formou chapa com um servidor público, Davi Serafim, candidato a vice-prefeito. Davi é um exemplo da importância do servidor. O servidor não é custo, é investimento: é ele quem leva a memória do município e está lá independente do governo. Ele precisa ser valorizado, respeitado e não perseguido. Vou equilibrar as contas públicas e fazer concurso público. Algumas áreas urgentes são a Guarda Municipal, a Saúde e a Educação, mas todos os setores precisam de mais servidores. Especificamente na educação, vou garantir o 1/3 de planejamento dos professores e rever o plano de cargos e salários para melhorar a remuneração das equipes diretivas, administrativas e de apoio.



5- Por que o senhor merece o voto do teresopolitano?

Sou da Beira Linha, meu pai foi caseiro e açougueiro, minha mãe era empregada doméstica e artesã, uma das fundadoras da Feirinha do Alto. Minha família já morou, e muitos familiares ainda moram, em comunidades e bairros bem humildes. Sem dinheiro pra passagem, já tive que caminhar 7km por dia para estudar e isso motivou minha primeira luta social pelo passe livre nos ônibus para os estudantes. Conheço na pele o que o povo passa para conseguir saúde, educação e emprego. Com essa sensibilidade social, experiência e ficha 100% limpa, vou trabalhar para melhorar a vida da nossa população.