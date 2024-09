Mobilidade Urbana é um dos principais problemas da cidade apontados pelos moradores de Teresópolis - Divulgação

Publicado 24/09/2024 18:00

O 1º Fórum de Mobilidade Urbana de Teresópolis vai reunir nesta quinta-feira (26), no Campus Antônio Paulo Capanema de Souza da Feso, especialistas e convidados de diversas partes do Brasil, além de gestores públicos e privados, para trocar experiências e debater propostas e soluções para a mobilidade urbana e o transporte na cidade.

Na programação estão previstos painéis como a Importância da Qualidade no Sistema de Transporte Público, com o analista de Mobilidade Urbana do WRI Brasil, Henrique Cabral, que também irá divulgar os resultados da Pesquisa de Satisfação QualiÔnibus 2024 com os passageiros do transporte coletivo do município, e o Panorama Atual do Transporte Coletivo no Brasil, apresentado pelo diretor executivo da Associação Nacional

das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Francisco Christovam.

Os desafios e as soluções de outras cidades também estarão na pauta do fórum com os painéis Transporte Público por Ônibus no Município do Rio de Janeiro: da Pandemia ao Subsídio, onde a gerente de Gestão de Mobilidade Urbana do Rio Ônibus, Paula Leopoldino, vai falar sobre o processo de reestruturação do sistema na capital após a crise sanitária, e o Transporte Público na Grande Vitória, com o subsecretário de Mobilidade

Urbana da Secretaria de Mobilidade Urbana e Infraestrutura do Espírito Santo, Léo Carlos Cruz, que vai trazer a visão do gestor público e das práticas bem sucedidas na capital capixaba.

Além disso, uma mesa redonda sobre como melhorar e qualificar o transporte público de Teresópolis, com a mediação do professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transporte da Coppe/UFRJ, Glaydston Mattos Ribeiro, contará com a participação dos quatro painelistas e da diretora de Mobilidade Urbana da Semove, Richele Cabral.

As inscrições para participar do fórum seguem abertas pelo link: bit.ly/3TiISag

O fórum é promovido pela Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), com o apoio da Viação Dedo de Deus, do Giro da Mobilidade e do Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ, um dos maiores centros de ensino e pesquisa em Engenharia da América Latina. Também são apoiadores o Sincomércio Teresópolis, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis (Aciat), a Fundação Educacional Serra dos Órgãos (Feso) e o Grupo Diário.

Serviço:

1º Fórum de Mobilidade Urbana de Teresópolis.

Data: 26 de setembro de 2024.

Horário: das 9h às 13h.

Local: Fundação Educacional Serra dos Órgãos – Feso / Avenida Alberto Torres, 111

– Auditório Tribunal do Júri – 6º andar – Alto, Teresópolis.



Programação:

9h30 às 9h45 – Abertura

9h45 às 10h25 - “A importância da qualidade no sistema de transporte público” - Apresentação dos resultados da Pesquisa QualiÔnibus em Teresópolis. – Henrique Cabral, analista de Mobilidade Urbana do WRI Brasil.

10h25 às 10h55 - “O panorama atual do transporte público no Brasil” – Francisco Christovam, diretor executivo da NTU.

10h55 às 11h25 - “O transporte público por ônibus no município do Rio de Janeiro: da pandemia ao subsídio” - Paula Leopoldino, gerente de Gestão da Mobilidade Urbana do Rio Ônibus.

11h25 às 11h55 - “O transporte público na Grande Vitória” - Léo Carlos Cruz, subsecretário de Mobilidade Urbana da Secretaria de Mobilidade Urbana e Infraestrutura do Estado do Espírito Santo.

11h55 às 12h50 - “Mesa Redonda - Como melhorar e qualificar o transporte público de Teresópolis: propostas e soluções”.



Debatedores:

Henrique Cabral, analista de Mobilidade Urbana do WRI

Francisco Christovam, diretor executivo da NTU

Richele Cabral, diretora de Mobilidade Urbana da Semove

Paula Leopoldino, gerente de Gestão da Mobilidade Urbana do Rio Ônibus

Léo Carlos Cruz, subsecretário de Mobilidade Urbana da Secretaria de Mobilidade Urbana e Infraestrutura do Estado do Espírito Santo

Moderação: Glaydston Mattos Ribeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes da COPPE/UFRJ e diretor executivo da Fundação Coppetec