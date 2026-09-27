A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do ImbuíBRUNO NEPOMUCENO
As aulas da oficina Spa dos Pés e Mãos começam na próxima segunda-feira (28), das 18h40 às 21h20. As aulas da oficina de Bolsa em Crochê começam na terça-feira (29), com turmas das 7h às 12h e das 13h às 18h. As aulas de Técnica de Esmaltação Perfeita também serão iniciadas na terça, com turma sempre neste dia da semana, das 18h40 às 21h20.
As aulas de Técnica de Esmaltação Perfeita começam na próxima quarta-feira (30), e será semanal, das 18h às 21h20. As aulas da oficina de Pintura em Vidros terão início na quinta-feira (1º), e acontecem todas as quintas-feiras, com turmas das 7h às 12h e das 13h às 18h.
Para garantir a vaga, o interessado deve comparecer à unidade, localizada na Rua Ulisses Ferreira Souza, número 2, na Barra do Imbu.
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Unidade também oferece oficinas de Técnicas de Pintura em Vidro, de Bolsa em Crochê e de Esmaltação
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