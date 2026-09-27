A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do Imbuí - BRUNO NEPOMUCENO

A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do ImbuíBRUNO NEPOMUCENO

Publicado 27/09/2026 00:00 | Atualizado 27/09/2026 16:44

Faetec Teresópolis está com inscrições abertas, até segunda-feira (28), para o curso gratuito de Condutor de Turismo em Espaços Culturais Locais. A matrícula deve ser feita na unidade. As aulas começam na próxima terça-feira (29), com aulas 3ª, 5ª e 6ª, das 13h às 18h. A carga horária é de 240 horas.

O curso de Condutor de Turismo prepara os participantes para conduzir visitantes e turistas em sítios e centros históricos, apresentando informações sobre o patrimônio histórico, arquitetônico e cultural de cada local. A formação também aborda manifestações artísticas, folclóricas, populares e gastronômicas, além de técnicas para promover visitas de forma sustentável.

Os alunos aprendem ainda a elaborar e executar roteiros de visitação, orientar os visitantes durante os passeios e contribuir para a valorização e conservação do patrimônio material e imaterial. A atuação inclui também cuidados com a segurança e o bem-estar dos turistas e o apoio ao trabalho do Guia de Turismo.

Para participar da formação, é necessário ter no mínimo 16 anos e ter concluído o Ensino Fundamental II (anos finais).

Outros cursos disponíveis

A instituição também está com matrículas abertas para oficinas gratuitas de Pintura em Vidros; de Bolsa em Crochê; e Spa dos Pés e Mãos; além dos cursos Técnica de Esmaltação Perfeita (da preparação à finalização refinada) e Técnica de Unhas Perfeitas (visagismo e formato).



As aulas da oficina Spa dos Pés e Mãos começam na próxima segunda-feira (28), das 18h40 às 21h20. As aulas da oficina de Bolsa em Crochê começam na terça-feira (29), com turmas das 7h às 12h e das 13h às 18h. As aulas de Técnica de Esmaltação Perfeita também serão iniciadas na terça, com turma sempre neste dia da semana, das 18h40 às 21h20.



As aulas de Técnica de Esmaltação Perfeita começam na próxima quarta-feira (30), e será semanal, das 18h às 21h20. As aulas da oficina de Pintura em Vidros terão início na quinta-feira (1º), e acontecem todas as quintas-feiras, com turmas das 7h às 12h e das 13h às 18h.

As formações fazem parte dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) da Faetec, modalidade voltada à qualificação profissional de curta duração. Segundo a instituição, os cursos são direcionados tanto a pessoas que buscam preparação para o primeiro emprego quanto àquelas que desejam aperfeiçoar ou atualizar conhecimentos em uma determinada área. As formações também têm como objetivo desenvolver novas habilidades e ampliar a preparação dos participantes para o mercado de trabalho, sem a necessidade de uma formação técnica ou superior de longa duração.

Como fazer a inscrição



Para garantir a vaga, o interessado deve comparecer à unidade, localizada na Rua Ulisses Ferreira Souza, número 2, na Barra do Imbu.

Para realizar a matrícula, os interessados devem apresentar documento oficial de identificação, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade compatível com os requisitos do curso.

Informações adicionais podem ser obtidas através do telefone (21) 3641-1881 (WhatsApp). A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Caso o número de candidatos seja maior do que a quantidade de vagas disponíveis, a ocupação das vagas segue os critérios estabelecidos pela Faetec para cada curso e etapa de matrícula. Quando há mais candidatos do que vagas, a seleção é realizada por sorteio público, garantindo a definição dos selecionados de acordo com o número de vagas oferecidas.