Biólogo afirma que corrente marinha fria pode ter carregado animal Reprodução/Rede Social
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Elefante-marinho é visto na Praia de São Conrado, na Zona Sul, nesta sexta-feira (2).— Jornal O Dia (@jornalodia) October 2, 2026
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Segundo o presidente do AquaRio e biólogo marinho Marcelo Szpilman, o animal é um elefante-marinho macho, jovem, mas já adulto. Ele pode pesar duas ou três toneladas e atingir cinco metros de comprimento.
"O elefante-marinho não é muito comum de aparecer nas nossas praias. São mais comuns os leões-marinhos. Mas o que pode ter levado esse animal até a nossa praia é uma corrente marinha fria, em que ele estava junto, tentando pegar peixe, e veio vindo com a corrente até bater na nossa praia. Agora, ele é perfeitamente forte e capaz de retornar para a área original dele", explicou.
Ainda segundo o biólogo, o elefante-marinho macho é um animal territorialista e bastante agressivo.
"Ele tem dentes bastante fortes, ou seja, pode morder a pessoa que inadvertidamente chegar muito perto. Então, a recomendação, aliás, é uma recomendação para qualquer animal selvagem: não chegar perto. Esse animal, apesar de ser grande, pode dar uma corrida na areia e pegar uma pessoa desprevenida. Então, o melhor é manter distância, uma distância segura de um animal como esse", afirmou.
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