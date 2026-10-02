Biólogo afirma que corrente marinha fria pode ter carregado animal - Reprodução/Rede Social

Biólogo afirma que corrente marinha fria pode ter carregado animal Reprodução/Rede Social

Publicado 02/10/2026 14:45

Um elefante-marinho foi visto na Praia de São Conrado, na Zona Sul, na manhã desta sexta-feira (2). Em meio a um dia chuvoso e de baixas temperaturas, o animal chamou a atenção de banhistas que passavam pelo local ao aparecer se espreguiçando na areia.

Veja vídeo:

Elefante-marinho é visto na Praia de São Conrado, na Zona Sul, nesta sexta-feira (2).



Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/wFY5peU7HA — Jornal O Dia (@jornalodia) October 2, 2026

Segundo o presidente do AquaRio e biólogo marinho Marcelo Szpilman, o animal é um elefante-marinho macho, jovem, mas já adulto. Ele pode pesar duas ou três toneladas e atingir cinco metros de comprimento.



"O elefante-marinho não é muito comum de aparecer nas nossas praias. São mais comuns os leões-marinhos. Mas o que pode ter levado esse animal até a nossa praia é uma corrente marinha fria, em que ele estava junto, tentando pegar peixe, e veio vindo com a corrente até bater na nossa praia. Agora, ele é perfeitamente forte e capaz de retornar para a área original dele", explicou.



Ainda segundo o biólogo, o elefante-marinho macho é um animal territorialista e bastante agressivo.



"Ele tem dentes bastante fortes, ou seja, pode morder a pessoa que inadvertidamente chegar muito perto. Então, a recomendação, aliás, é uma recomendação para qualquer animal selvagem: não chegar perto. Esse animal, apesar de ser grande, pode dar uma corrida na areia e pegar uma pessoa desprevenida. Então, o melhor é manter distância, uma distância segura de um animal como esse", afirmou. Segundo o presidente do AquaRio e biólogo marinho Marcelo Szpilman, o animal é um elefante-marinho macho, jovem, mas já adulto. Ele pode pesar duas ou três toneladas e atingir cinco metros de comprimento."O elefante-marinho não é muito comum de aparecer nas nossas praias. São mais comuns os leões-marinhos. Mas o que pode ter levado esse animal até a nossa praia é uma corrente marinha fria, em que ele estava junto, tentando pegar peixe, e veio vindo com a corrente até bater na nossa praia. Agora, ele é perfeitamente forte e capaz de retornar para a área original dele", explicou.Ainda segundo o biólogo, o elefante-marinho macho é um animal territorialista e bastante agressivo."Ele tem dentes bastante fortes, ou seja, pode morder a pessoa que inadvertidamente chegar muito perto. Então, a recomendação, aliás, é uma recomendação para qualquer animal selvagem: não chegar perto. Esse animal, apesar de ser grande, pode dar uma corrida na areia e pegar uma pessoa desprevenida. Então, o melhor é manter distância, uma distância segura de um animal como esse", afirmou.

Corpo de Bombeiros abre 192 vagas temporárias para profissionais da saúde





As oportunidades são destinadas a médicos de diversas especialidades, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. A remuneração bruta prevista é de R$ 10.466,77 durante o Estágio de Formação de Oficiais, mas chega a R$ 12.279,71 após a conclusão dessa etapa. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abriu 192 vagas temporárias para profissionais da saúde de diferentes formações, para atuação como Oficiais Especialistas. O edital do processo seletivo para o Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV) foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (2).As oportunidades são destinadas a médicos de diversas especialidades, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. A remuneração bruta prevista é de R$ 10.466,77 durante o Estágio de Formação de Oficiais, mas chega a R$ 12.279,71 após a conclusão dessa etapa.

Segundo o edital, o contrato tem duração inicial de doze meses, mas pode ser prorrogado por períodos iguais, atendendo ao prazo máximo de oito anos.



Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter 18 anos de idade na data da contratação e até 35 anos no último dia de inscrição, além de possuírem graduação e qualificação profissional exigidas para a vaga escolhida.



A seleção será composta por prova de títulos, teste ergométrico, exame de saúde, exame documental e investigação social. Na avaliação de títulos, serão considerados a formação acadêmica, a qualificação profissional, a experiência e a produção técnico-científica dos candidatos.

As inscrições acontecem de 19 de outubro a 9 de novembro e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br/concursos/693), responsável pela organização do processo seletivo. A taxa é de R$ 95,31, com possibilidade de isenção para os candidatos que atendam aos critérios estabelecidos.