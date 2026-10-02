Vinte finalistas terão as obras apresentadas em exposição - Unsplash

Vinte finalistas terão as obras apresentadas em exposiçãoUnsplash

Publicado 02/10/2026 11:25

O Projeto Circuito de Artes – Moral da História abriu as inscrições para um concurso de artes plásticas voltado à valorização de novos talentos e ao incentivo à produção artística na Cidade do Rio e nos municípios da Região Metropolitana. No total, os vencedores das duas categorias ganharão R$ 12 mil. Os interessados podem enviar suas obras, de forma gratuita, até 31 de outubro.

Com o tema “Moral da História: Identidade, Valores e Olhares Cariocas”, a competição convida artistas a mostrarem suas percepções e interpretações sobre temas como identidade cultural, diversidade, memória, cidadania, convivência social, territórios, comunidades, cotidiano urbano, manifestações culturais e valores humanos, através das modalidades de pintura e desenho.

As obras inscritas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora formada por profissionais convidados das áreas de artes visuais, educação, cultura, curadoria e produção cultural. Entre os critérios de avaliação estão criatividade, originalidade, qualidade técnica, composição visual, coerência conceitual, relação com a temática proposta e potencial de comunicação artística.

Ao fim do processo de seleção, serão escolhidos dez finalistas em cada categoria, totalizando 20 obras finalistas. Todos os artistas selecionados receberão certificado, medalha e camisa do projeto, como forma de reconhecimento pela participação e pelo destaque no concurso.

As 20 obras selecionadas também participarão de uma exposição em uma galeria, proporcionando visibilidade aos artistas selecionados e ampliando o acesso do público à produção de novos talentos das artes visuais.

Além disso, os três primeiros colocados de cada modalidade serão premiados com valores em dinheiro e troféus. A premiação será distribuída da seguinte forma:

Modalidade Pintura

1º lugar: R$ 3 mil + troféu

2º lugar: R$ 2 mil + troféu

3º lugar: R$ 1 mil + troféu

Modalidade Desenho

1º lugar: R$ 3 mil + troféu

2º lugar: R$ 2 mil + troféu

3º lugar: R$ 1 mil + troféu

Ao todo, serão distribuídos R$ 12 mil em premiações aos vencedores das duas categorias.

Para a diretora-geral do Centro Cultural Moral da História, Heliane Barros, o concurso representa uma oportunidade concreta de valorização de novos talentos e de ampliação do acesso à cultura e às artes visuais.

“Acreditamos que a arte é uma das ferramentas mais poderosas de transformação social. Com o Circuito de Artes – Moral da História, queremos criar oportunidades reais para que artistas, crianças, jovens e adultos possam desenvolver seus talentos, expressar suas visões de mundo e descobrir novas possibilidades por meio da cultura. Este concurso vai muito além da premiação: ele oferece reconhecimento, visibilidade e a oportunidade de ter obras expostas, valorizando a criatividade e a identidade cultural do nosso território. Nosso objetivo é incentivar novos talentos e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, criativos e protagonistas de suas próprias histórias”, destaca.

O projeto também prevê ações voltadas à formação e ao desenvolvimento artístico dos participantes, com atividades como oficinas, palestras, encontros culturais e momentos de troca de experiências com profissionais da área.