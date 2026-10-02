MPRJ pediu que o acuado seja julgado por júri popular - Divulgação / MPRJ

MPRJ pediu que o acuado seja julgado por júri popularDivulgação / MPRJ

Publicado 02/10/2026 10:44

O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) denunciou, na última quarta-feira (30), Leonardo Barbosa de Souza Junior por matar a própria mãe , Verônica Coutinho Barbosa, em Maricá, na Região Metropolitana. O acusado ainda tentou simular uma morte acidental ao jogar o corpo da vítima na piscina de casa.

O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de setembro, na residência da família, no bairro Mumbuca. De acordo com as investigações, Leonardo impediu a mãe de sair de casa e, em seguida, asfixiou o pescoço dela com as próprias mãos. O neto da vítima teria ouvido os pedidos de socorro, mas seguiu no quarto, porque estava com medo do denunciado.

As apurações identificaram que, após a morte, o homem colocou o corpo da mãe na piscina do imóvel para simular um afogamento. Durante a manhã, retirou o cadáver da água com a ajuda do filho.

A versão da morte acidental foi desmentida pelos exames periciais realizados pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que constataram lesões no rosto, no tórax e no pescoço, além de fratura no osso hióide e outros sinais compatíveis com morte por asfixia mecânica.

O depoimento do filho de Leonardo apresentou detalhes sobre a violência sofrida pela avó, o que ajudou a esclarecer a dinâmica do caso aos investigadores da especializada. O homem foi preso em flagrante no mesmo dia.

Na última quarta-feira (30), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Maricá, o MPRJ denunciou Leonardo por feminicídio e por fraude processual, pois tentou simular uma morte acidental.



A Promotoria pediu que o denunciado seja levado a júri popular. A denúncia ressaltou que o assassinato foi cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, e mediante asfixia.

A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa do acusado. O espaço está aberto para manifestação.

Idoso executado

Segundo testemunhas, dois homens encapuzados chamaram Amarildo para fora de casa e efetuaram vários tiros. Após o ataque, familiares teriam enfrentado os suspeitos, que conseguiram fugir. O idoso, que tinha uma anotação criminal por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, morreu no local.

A DHNSG assumiu a investigação. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável.