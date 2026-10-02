Policiais verificaram sinais identificadores do veículo e constataram que havia um registro ativo de roubo - Divulgação / PM

Policiais verificaram sinais identificadores do veículo e constataram que havia um registro ativo de rouboDivulgação / PM

Publicado 02/10/2026 08:42

Dois homens foram detidos , na madrugada desta sexta-feira (2), após serem flagrados em um veículo roubado com placas falsas na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) localizaram o automóvel após receberem um alerta sobre a localização. Durante a abordagem, os policiais verificaram os sinais identificadores do veículo e constataram que havia um registro ativo de roubo.



A dupla informou aos agentes que transportava o automóvel para Minas Gerais.



A ocorrência foi encaminhada à 22ª DP (Penha), onde o caso foi registrado. Segundo a corporação, um dos suspeitos acabou preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. O caso foi encaminhado à Justiça.

Homens morrem em acidente na Avenida Brasil

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois homens, que aparentavam ter cerca de 25 anos, foram encontrados mortos pelas equipes de socorro. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. Até o momento, as vítimas não foram identificadas.



Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), da Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rioluz), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão mobilizados no local. A Polícia Civil foi chamada para realizar a perícia.



O caso está sob investigação da 35ª DP (Campo Grande). Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi concluída, e os investigadores realizam outras diligências para esclarecer as circunstâncias das mortes.



A previsão de chuva fraca a moderada nesta sexta-feira (2) pode deixar as pistas da cidade molhadas e exigir atenção redobrada dos motoristas, devido ao risco de acidentes.



Conforme o Alerta Rio, a capital fluminense terá tempo instável em razão da umidade vinda do oceano e da presença de áreas de instabilidade. Os ventos devem variar de fracos, de até 18,5 km/h, a moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h. As temperaturas também devem cair, com mínima de 18°C e máxima de 25°C.