Policiais verificaram sinais identificadores do veículo e constataram que havia um registro ativo de rouboDivulgação / PM
A dupla informou aos agentes que transportava o automóvel para Minas Gerais.
A ocorrência foi encaminhada à 22ª DP (Penha), onde o caso foi registrado. Segundo a corporação, um dos suspeitos acabou preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. O caso foi encaminhado à Justiça.
Homens morrem em acidente na Avenida Brasil
Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), da Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rioluz), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão mobilizados no local. A Polícia Civil foi chamada para realizar a perícia.
O caso está sob investigação da 35ª DP (Campo Grande). Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi concluída, e os investigadores realizam outras diligências para esclarecer as circunstâncias das mortes.
A previsão de chuva fraca a moderada nesta sexta-feira (2) pode deixar as pistas da cidade molhadas e exigir atenção redobrada dos motoristas, devido ao risco de acidentes.
Conforme o Alerta Rio, a capital fluminense terá tempo instável em razão da umidade vinda do oceano e da presença de áreas de instabilidade. Os ventos devem variar de fracos, de até 18,5 km/h, a moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h. As temperaturas também devem cair, com mínima de 18°C e máxima de 25°C.
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