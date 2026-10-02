Dois acidentes causam impactos no trânsito na Avenida Brasil, altura de Campo Grande - Reprodução / Redes Sociais

Dois acidentes causam impactos no trânsito na Avenida Brasil, altura de Campo GrandeReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/10/2026 07:26

Dois homens morreram em um acidente, na madrugada desta sexta-feira (2), na Avenida Brasil , altura da Avenida Coração Selvagem, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A pista ficou parcialmente interditada por mais de cinco horas. O trânsito apresentou lentidão na região.

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As mortes aconteceram após um carro colidir com um poste, na pista sentido Centro, por volta das 2h20. Devido ao impacto, o veículo ficou totalmente destruído.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes encontraram as vítimas, de aproximadamente 25 anos, já sem vida. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. Ainda não há informações sobre a identidade da dupla.

Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), da Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rioluz), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar atuaram na ocorrência. A Polícia Civil também foi acionada para perícia.

A 35ª DP (Campo Grande) investiga o caso. A corporação informou que os agentes já realizaram a perícia e que outras diligências estão em andamento para apurar a morte dos homens.

No mesmo local, uma viatura do Regimento de Polícia Montada (RPMont), que fazia o isolamento da área, foi atingida por um caminhão. A colisão, ocorrida por volta das 4h, deixou um policial, de aproximadamente 40 anos, ferido.

Bombeiros o socorreram com ferimentos leves e levaram-no ao Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar, o agente já recebeu alta. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).

No momento, o trânsito ainda apresenta lentidão na região. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), há reflexos na Estrada do Pedregoso.

As duas faixas da Avenida Brasil - que estavam ocupadas por causa dos acidentes - foram liberadas por volta de 9h50.

Colisão em Ramos

Ainda na madrugada desta sexta-feira (2), na Avenida Brasil, dois carros colidiram na altura da estação do BRT Piscinão de Ramos, em Ramos, na Zona Norte do Rio. A calha dos ônibus articulados e a faixa seletiva ficaram ocupadas, no sentido Centro.



O acidente ocorreu por volta das 5h. Bombeiros estiveram no local. A corporação informou que não houve vítimas levadas para unidades de saúde.

O trecho já foi liberado.

Cuidado com pista molhada

A tendência é que as pistas da cidade do Rio fiquem molhadas nesta sexta-feira (2), devido a previsão de chuva fraca a moderada, aumentando o risco de acidentes.

Segundo o Alerta Rio, o tempo ficará instável na capital por conta do transporte de umidade do oceano, em conjunto com a atuação de áreas de instabilidade. Os ventos alternarão entre fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas entrarão em declínio, com mínima prevista de 18°C e máxima prevista de 25°C.

