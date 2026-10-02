Ricardo Couto é o governador interino do Rio de Janeiro e tem marcado gestão por redução de despesas - Reginaldo Pimenta

Ricardo Couto é o governador interino do Rio de Janeiro e tem marcado gestão por redução de despesasReginaldo Pimenta

Publicado 02/10/2026 10:25





Segundo o decreto, 741 cargos em comissão vagos serão transformados em 217 funções de maior valor e responsabilidade, uma redução de 524 postos disponíveis na estrutura estadual. Como os cargos envolvidos estão desocupados, a medida não provoca exonerações ou novas nomeações.



O texto também estabelece que os 217 cargos resultantes da transformação serão convertidos em de maior nível, destinados a funções de direção, chefia e assessoramento, que ficarão no banco de cargos do Governo do Estado, sob administração da Casa Civil.



A reorganização ocorre menos de três semanas depois de outra medida semelhante. Em 15 de setembro, o governo havia extinguido mais de mil cargos em comissão que estavam vagos. A iniciativa se soma a uma série de mudanças na estrutura do Executivo estadual realizadas desde o início da gestão interina.



Antes da extinção dos cargos, o governo já havia promovido milhares de exonerações de servidores comissionados.



A reorganização não significa, necessariamente, uma redução equivalente de gastos. No decreto publicado nesta sexta, o governo cita apenas que a transformação dos cargos será feita sem aumento de despesa, já que as funções utilizadas como origem também estavam desocupadas. Governo do Estado do Rio de Janeiro extinguiu 524 cargos em comissão que estavam vagos. A medida, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (2), faz parte de uma série de mudanças na estrutura administrativa realizadas pela gestão do governador em exercício, desembargador Ricardo Couto.Segundo o decreto, 741 cargos em comissão vagos serão transformados em 217 funções de maior valor e responsabilidade, uma redução de 524 postos disponíveis na estrutura estadual. Como os cargos envolvidos estão desocupados, a medida não provoca exonerações ou novas nomeações.O texto também estabelece que os 217 cargos resultantes da transformação serão convertidos em de maior nível, destinados a funções de direção, chefia e assessoramento, que ficarão no banco de cargos do Governo do Estado, sob administração da Casa Civil.A reorganização ocorre menos de três semanas depois de outra medida semelhante. Em 15 de setembro, o governo havia extinguido mais de mil cargos em comissão que estavam vagos. A iniciativa se soma a uma série de mudanças na estrutura do Executivo estadual realizadas desde o início da gestão interina.Antes da extinção dos cargos, o governo já havia promovido milhares de exonerações de servidores comissionados. Um levantamento mostrou que 6.685 ocupantes de cargos em comissão haviam sido desligados entre 23 de março e 16 de setembro. Segundo o governo, a redução representava uma economia estimada em cerca de R$ 315 milhões na folha até o fim de 2026.A reorganização não significa, necessariamente, uma redução equivalente de gastos. No decreto publicado nesta sexta, o governo cita apenas que a transformação dos cargos será feita sem aumento de despesa, já que as funções utilizadas como origem também estavam desocupadas.

Assessoria jurídica



O segundo decreto publicado nesta sexta-feira altera a estrutura das assessorias jurídicas das secretarias estaduais. Os cargos de assessoramento jurídico passam para a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).



Segundo o governo, a mudança não altera a situação funcional dos procuradores que já ocupam essas funções. O objetivo declarado é concentrar na PGE a estrutura de assessoramento jurídico das secretarias.



A medida tem como base a Lei Complementar nº 137/2010, que estabelece que a chefia das assessorias jurídicas das secretarias é atribuição privativa dos procuradores do Estado. O decreto também cita o Tema 976 do Supremo Tribunal Federal (STF), relacionado à constitucionalidade da reserva desses cargos.



A partir da mudança, eventuais novas vagas de assessoramento jurídico destinadas a procuradores deverão ser acompanhadas da transferência do respectivo cargo e do orçamento para a PGE.