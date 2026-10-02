Casa onde menina foi encontrada dentro da piscina - Reprodução/TV Record

Casa onde menina foi encontrada dentro da piscinaReprodução/TV Record

Publicado 02/10/2026 09:42





De acordo com testemunhas, ela estava sob os cuidados dos irmãos adolescentes quando desapareceu. A mãe teria saído para levar a avó ao médico e o pai estava trabalhando. Uma menina de 4 anos foi encontrada morta na piscina da casa de um vizinho no bairro Santa Lúcia, no distrito de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (1º). Segundo a família, a criança estava desaparecida desde às 16h do dia anterior.De acordo com testemunhas, ela estava sob os cuidados dos irmãos adolescentes quando desapareceu. A mãe teria saído para levar a avó ao médico e o pai estava trabalhando.

Ao Cidade Alerta, da TV Record, o pai revelou que passou a madrugada procurando pela filha. "Eu cheguei em casa e nem tirei o uniforme, já saí procurando na comunidade toda, fui a hospitais, revirei tudo atrás da minha filha e não achei. Infelizmente, descobri que ela estava na casa do vizinho, que é atrás da minha rua. O muro é alto, não sei como ela entrou ali dentro. Só quero justiça para descobrir o que aconteceu. Fiquei a madrugada toda procurando, umas 4h/5h que fui para casa porque não aguentava mais andar", lamentou.



Na ocasião, as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A investigação está em andamento na 62ª DP (Imbariê) e o corpo da vítima foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necrópsia. Agentes também realizaram a perícia na casa e outras diligências são realizadas para apurar os fatos.

Até o momento, não há informações sobre o local e horário do sepultamento.

Polícia investiga morte de mototaxista

A Polícia Civil investiga a morte do mototaxista Maycon Alisson Lourenço, de 33 anos, encontrado com marcas de tiros na noite da última terça-feira (29), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo familiares, ele havia desaparecido no dia anterior.



Maycon morava na comunidade do Corte 8, dominada pelo Comando Vermelho (CV), e teria saído para buscar um passageiro na região do Pantanal, área controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Ainda de acordo com relatos de parentes, amigos receberam uma foto de Maycon amarrado, acompanhada de mensagens ameaçadoras, antes da confirmação de sua morte. A família acredita que o mototaxista possa ter sido morto por causa das informações armazenadas em seu celular, já que o aparelho tinha grupos de mototaxistas e de moradores da comunidade onde ele vivia.



Maycon deixou uma filha de 3 anos. O enterro aconteceu nesta quarta-feira (30), no Cemitério Nossa Senhora de Belém, no Corte 8.

Funcionário da Prefeitura de São João de Meriti

Um homem foi executado a tiros , no fim da tarde desta quarta-feira (30), dentro de um carro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Márcio Barros Freitas era funcionário da prefeitura da cidade. O ataque deixou uma segunda pessoa ferida.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) receberam informações sobre disparos de arma de fogo no bairro Vilar dos Teles. Chegando ao local, os policiais encontraram Márcio já sem vida, no interior de um veículo.

A vítima trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel onde o homem estava com mais de 20 marcas de tiros.