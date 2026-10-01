Frente fria chegando em Cabo Frio - Foto: Renata Cristiane

Frente fria chegando em Cabo FrioFoto: Renata Cristiane

Publicado 01/10/2026 17:51

A Prefeitura de Cabo Frio informou que uma área de instabilidade avança sobre o Estado do Rio de Janeiro e se aproxima da Região dos Lagos, aumentando a possibilidade de chuva no município. Segundo o monitoramento meteorológico, a previsão do tempo em Cabo Frio indica aumento da instabilidade nas próximas horas, principalmente entre o fim da tarde e a noite desta quinta-feira (1º), com possibilidade de pancadas de intensidade moderada, trovoadas e rajadas de vento.

De acordo com as informações divulgadas pelo município, os ventos devem permanecer em torno de 25 km/h, mas podem apresentar rajadas mais fortes ao longo do período. A previsão aponta que as rajadas podem chegar a 44 km/h por volta das 18h. A condição meteorológica é considerada dinâmica e pode sofrer alterações conforme a área de instabilidade avança pelo estado.

Gabinete de Atenção às Chuvas acompanha situação

O Gabinete de Atenção às Chuvas de Cabo Frio permanece em Estágio de Observação, acompanhando a evolução das condições meteorológicas. A Coordenadoria Geral de Proteção e Defesa Civil também mantém o monitoramento no município para avaliar possíveis mudanças no cenário e os impactos provocados pela chuva e pelos ventos.

O acompanhamento é realizado diante da possibilidade de intensificação da instabilidade nas próximas horas. A previsão indica que os períodos de chuva podem ocorrer principalmente entre o fim da tarde e a noite, quando também há possibilidade de trovoadas e rajadas de vento.

A orientação das autoridades é para que os moradores permaneçam atentos às atualizações meteorológicas e adotem medidas de segurança durante eventuais períodos de chuva forte. A recomendação é evitar a proximidade de árvores, placas, estruturas metálicas, muros e outros elementos que possam apresentar risco de queda ou desprendimento durante rajadas.

A Defesa Civil orienta ainda que a população observe as condições do entorno e evite permanecer em áreas que possam apresentar riscos associados à chuva e aos ventos. Em caso de ocorrência que necessite de atendimento, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.

Previsão pode sofrer alterações

A Prefeitura ressalta que a previsão meteorológica pode mudar ao longo do dia, especialmente diante do avanço da área de instabilidade pelo Estado do Rio. Por isso, o cenário deve continuar sendo acompanhado pelos órgãos municipais responsáveis pelo monitoramento.

Além da Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal também está disponível para atendimento à população pelo telefone 153. Os canais devem ser utilizados em situações que demandem atuação dos órgãos públicos, especialmente diante de ocorrências provocadas pelas condições do tempo.

A população deve evitar atitudes que possam aumentar a exposição aos riscos durante tempestades, como permanecer próximo a árvores, placas e estruturas que possam ser afetadas pelos ventos. Em caso de chuva intensa, também é recomendável acompanhar os comunicados oficiais e as atualizações das condições meteorológicas.

O Gabinete de Atenção às Chuvas permanecerá em Estágio de Observação enquanto os órgãos municipais acompanham a evolução da instabilidade. Até o momento, as informações divulgadas pela Prefeitura apontam para possibilidade de chuva moderada, trovoadas e rajadas de vento, sem indicação, no material divulgado, de mudança para um estágio de alerta.