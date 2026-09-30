Carro foi gravado por imagens do Centro de Monitoramento municipal - Ascom

Carro foi gravado por imagens do Centro de Monitoramento municipalAscom

Publicado 30/09/2026 18:41

Uma ação conjunta envolvendo o Centro de Monitoramento da Prefeitura de Cabo Frio , a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na localização de um veículo com registro de roubo na noite de terça-feira (29). A abordagem ocorreu na Estrada Campos Novos, localizada no bairro São Jacinto, em Cabo Frio. O trabalho de inteligência e o compartilhamento de dados em tempo real entre as corporações permitiram acompanhar e interceptar o automóvel em circulação, garantindo a rápida resposta das forças de segurança contra crimes contra o patrimônio na região.

A verificação do automóvel suspeito teve início após os sistemas de monitoramento apontarem inconsistências nas características do veículo em trânsito. Durante a abordagem, os agentes realizaram inspeções e consultas aos sistemas integrados. A análise minuciosa identificou divergências graves nos elementos de identificação do carro, constatando que a placa utilizada no momento da abordagem era falsa. Ao checarem a numeração original gravada no chassi, as equipes policiais confirmaram que o veículo possuía registro de roubo ativo efetuado no ano de 2023.

Casos encaminhados para apuração na delegacia

O motorista do automóvel clonado e o veículo foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) em Cabo Frio, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão. O carro passou por perícia técnica especializada e um inquérito policial foi instaurado para apurar a responsabilidade sobre o crime. Os ocupantes e envolvidos abordados na ação foram liberados após prestar depoimento e cumprir os procedimentos formais previstos em lei na unidade policial.

Na manhã desta quarta-feira (30), outra ocorrência com irregularidade veicular mobilizou os agentes públicos municipais. Integrantes do Grupamento Operacional de Praia (GOP) da Guarda Civil Municipal encaminharam à 126ª DP um veículo que estava estacionado de forma irregular sobre o passeio público, na Rua José Bonifácio, no Centro da cidade. Durante o processo de averiguação, os guardas constataram que o automóvel não possuía placas de identificação e apresentava marcas de supressão no número do chassi, sendo apreendido e entregue na delegacia para perícia e apuração de procedência.

Eficiência no monitoramento e canais de denúncia

A atuação das câmeras municipais tem apresentado resultados no combate a crimes veiculares na Região dos Lagos. Somente durante o mês de setembro, o Centro de Monitoramento administrado pela prefeitura contribuiu para a localização de 11 veículos associados a registros de roubo ou clonagem, sendo oito carros e três motocicletas recuperados ou apreendidos na cidade.

Para fortalecer o trabalho das forças de segurança públicas, a Guarda Civil Municipal orienta que a população pode colaborar enviando denúncias e informações anônimas. As notificações de irregularidades ou atitudes suspeitas podem ser realizadas diretamente pelo telefone de emergência 153.

A reportagem não conseguiu identificar a defesa dos motoristas e condutores abordados nas ocorrências policiais para manifestação sobre as acusações e a posse dos veículos. O espaço permanece aberto para o posicionamento formal e o direito de resposta dos envolvidos.

