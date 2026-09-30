Moto apreendida e suspeito sendo levado para a delegacia de Cabo Frio - Reprodução

Moto apreendida e suspeito sendo levado para a delegacia de Cabo FrioReprodução

Publicado 30/09/2026 16:22

Um homem de 23 anos foi conduzido à 126ª Delegacia Policial nesta quarta-feira (30) após ser apontado por agentes de segurança como suspeito de coagir comerciantes e determinar o fechamento de estabelecimentos no bairro Parque Eldorado II, em Cabo Frio. De acordo com informações prestadas pela Polícia Militar, a ordem para que os proprietários encerrassem o expediente e baixassem as portas seria uma medida de represália motivada por um ataque a tiros registrado na noite anterior na comunidade do Valão, ação violenta que resultou em três pessoas baleadas em um bar da região e na morte de uma delas . O jovem investigado responderá no processo em liberdade pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

A intervenção policial teve início por volta das 11h e foi conduzida pela guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), mobilizada com a finalidade de intensificar a presença das forças de segurança, conter atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes e identificar possíveis participantes do episódio violento ocorrido na terça-feira. Durante os patrulhamentos na região, a equipe foi informada sobre a conduta de suspeitos associados a uma facção criminosa que estariam intimidando comerciantes locais. A denúncia detalhava que um dos indivíduos realizava o percurso entre os estabelecimentos utilizando uma motocicleta Honda CG Titan de cor preta, fornecendo inclusive a identificação da placa do veículo aos policiais.

Operação policial e desdobramentos

A partir das informações e características recebidas, os agentes do PATAMO intensificaram as buscas pela localidade e conseguiram localizar e abordar o condutor da motocicleta descrita nas denúncias. Durante a verificação das credenciais e da documentação do veículo, os dados bateram rigorosamente com aqueles informados pelos moradores e comerciantes abordados no bairro. Conforme os levantamentos preliminares feitos pela equipe no local do fato, o jovem abordado é oriundo da comunidade conhecida popularmente como Minha Casa Minha Vida.

Diante dos indícios constatados e do cenário apurado pelas autoridades civis e militares, tanto o condutor quanto o veículo foram levados para a Central de Atendimento da 126ª DP em Cabo Frio. Na unidade policial, a ocorrência foi apresentada à autoridade competente para a realização dos procedimentos cabíveis de praxe e o registro formal do caso enquadrado como associação para o tráfico.

A reportagem buscou contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar para obter atualizações sobre o andamento das investigações a respeito do ataque a tiros no Valão, bem como tentou localizar o homem investigado ou a sua defesa técnica para que se manifestassem sobre as acusações formuladas pela guarnição. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno ou localização dos representantes legais do suspeito, e o espaço segue aberto para os devidos posicionamentos.