O animal permaneceu amarrado por mais de 24 horas na Rua 16, no bairro Aquarius, em Tamoios, Cabo FrioFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Uma cadela da raça pitbull foi resgatada após permanecer amarrada por mais de 24 horas na Rua 16, no bairro Aquarius, em Tamoios, Cabo Frio. O caso mobilizou moradores e levou ao acionamento de diferentes órgãos, entre eles o Canil Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e serviços de resgate. O resgate ganhou atenção entre moradores da região após a situação ser identificada.
Segundo relatos de moradores, a cadela estaria presa no local desde as 6h de segunda-feira (28), nas proximidades do CIEP Iza Maria Bernardes. Durante o período em que permaneceu amarrada, moradores demonstraram preocupação com o acesso do animal à água e à alimentação.
Ainda conforme os relatos, a aproximação da cadela teria sido considerada difícil porque o animal teria atacado duas pessoas anteriormente. A informação foi relatada pelos moradores e não houve, até o momento, confirmação independente sobre os supostos ataques.
Moradores acionaram órgãos de resgate
Diante da situação, moradores buscaram alternativas para retirar a cadela do local com segurança. A mobilização envolveu o Canil Municipal de Cabo Frio, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e equipes de resgate.
A presença do animal amarrado por um período prolongado também gerou preocupação entre as pessoas que circulavam pela Rua 16. Além da condição em que a cadela foi encontrada, havia a necessidade de realizar a retirada sem colocar moradores ou profissionais envolvidos na operação em risco.
A movimentação chamou a atenção de quem vive na região de Aquarius e acompanhou a tentativa de encontrar uma solução para o caso.
Cadela foi retirada do local
Após a mobilização dos moradores e a repercussão do caso, a situação teve um desfecho. A cadela foi resgatada e retirada do local onde permanecia amarrada. O resgate encerrou a permanência do animal na Rua 16 e tranquilizou moradores que acompanhavam o caso desde a identificação da cadela presa.
Até o momento, as informações disponíveis não esclarecem quem deixou o animal amarrado no local, por qual motivo a cadela permaneceu presa durante o período relatado ou se houve responsabilização pelo caso. A reportagem buscou informações sobre as circunstâncias do resgate e eventuais providências relacionadas ao animal. O espaço permanece aberto para manifestação dos órgãos responsáveis e de possíveis envolvidos.