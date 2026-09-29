Entre os materiais recolhidos estão dezenas de facas - Ascom

Entre os materiais recolhidos estão dezenas de facasAscom

Publicado 29/09/2026 14:35

Uma ação conjunta de segurança pública realizada entre sexta-feira e domingo resultou no recolhimento de dezenas de objetos perfurocortantes, como facas, tesouras, estiletes e chaves de fenda, em diversos bairros de Cabo Frio . A iniciativa, promovida no âmbito da Operação Novo Rumo pela Prefeitura de Cabo Frio em parceria com forças policiais, visa reforçar a segurança ostensiva, mapear potenciais cenários de risco e inibir a prática de delitos em pontos estratégicos do município da Região dos Lagos.

As equipes concentraram as abordagens em locais com elevado fluxo de pedestres e veículos, abrangendo localidades como Braga, Vila Nova, Vila Blanche, Parque Central, Passagem e Parque Riviera. De acordo com os organizadores da força-tarefa, o foco central do trabalho de patrulhamento é a prevenção de ocorrências criminais por meio da retirada de circulação de artefatos que possam ser empregados em atos de violência urbana.

A mobilização reuniu diariamente profissionais da Guarda Civil Municipal (GCM), do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), da Polícia Militar e da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf). No âmbito da estrutura da Guarda Civil Municipal, a operação mobilizou o Grupamento Operacional de Praia (GOP), o Grupamento Operacional de Trânsito (GOT), a Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) e a Guarda Marítima e Ambiental (GMA), contando ainda com o suporte tecnológico fornecido pela Central Móvel de Monitoramento instalada nas vias.

Atendimento social e apoio populacional

Paralelamente às revistas e apreensões de materiais perfurocortantes, a Operação Novo Rumo também contemplou o mapeamento e o acolhimento de indivíduos em condição de vulnerabilidade social encontrados nos locais abordados. Conforme a coordenação das atividades, nos casos em que foi constatada a necessidade de assistência social ou de saúde, as pessoas identificadas foram orientadas e encaminhadas para atendimento nos serviços especializados que integram a rede pública municipal.

A proposta das autoridades locais é manter a atuação integrada e contínua nos bairros de maior movimentação, identificando fatores de vulnerabilidade e efetuando os devidos encaminhamentos técnicos. Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a participação dos cidadãos é fundamental para o sucesso das rondas preventivas; por isso, a população pode colaborar ativamente relatando suspeitas e situações de risco diretamente à Guarda Civil Municipal por meio da central telefônica no número 153.

O balanço numérico consolidado de abordagens realizadas e eventuais prisões efetuadas durante a operação não foi divulgado pels forças de segurança; o espaço segue aberto para atualização.