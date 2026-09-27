Rômulo Duke o motociclista que morreu após um acidente na tarde desta sexta-feira (25), na Estrada de Búzios, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Rômulo Duke o motociclista que morreu após um acidente na tarde desta sexta-feira (25), na Estrada de Búzios, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 27/09/2026 14:07 | Atualizado 27/09/2026 18:56

Foi identificado como Rômulo Duke o motociclista que morreu após um acidente na tarde desta sexta-feira (25), na Estrada de Búzios, em Cabo Frio , na Região dos Lagos. Rômulo era conhecido na região por ser proprietário de um depósito de bebidas no bairro Boca do Mato. A colisão aconteceu na altura do Jardim Esperança, próximo ao Ginásio Poliesportivo.

Segundo informações preliminares, a motocicleta conduzida por Rômulo atingiu a lateral de uma caminhonete Chevrolet S10 preta durante o trajeto. Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado e caiu na calçada às margens da via.

Motociclista morreu no local

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e prestar socorro à vítima. Apesar do atendimento, Rômulo não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão e morreu ainda no local.

O acidente ocorreu em um trecho da Estrada de Búzios que faz a ligação entre os bairros Jardim Esperança e Boca do Mato. A ocorrência chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região durante a tarde.

A dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida. As informações divulgadas até o momento são preliminares, e as circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.

Circunstâncias serão investigadas

A identificação de Rômulo foi confirmada após o acidente. Ele era conhecido por manter um depósito de bebidas na Boca do Mato, bairro onde também tinha atuação comercial.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a velocidade dos veículos, as condições da pista ou o que teria provocado a colisão entre a motocicleta e a caminhonete. Esses detalhes deverão fazer parte da apuração do caso.

A ocorrência também deverá reunir informações que possam ajudar a esclarecer a sequência dos acontecimentos antes do impacto. Imagens de câmeras de segurança eventualmente existentes na região e relatos de testemunhas podem contribuir para a investigação.

Outro lado

A reportagem tentou contato com o motorista da caminhonete S10 ou com representantes para obter um posicionamento sobre o acidente, mas não conseguiu localizá-los até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.