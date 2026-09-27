Rômulo Duke o motociclista que morreu após um acidente na tarde desta sexta-feira (25), na Estrada de Búzios, em Cabo FrioFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Foi identificado como Rômulo Duke o motociclista que morreu após um acidente na tarde desta sexta-feira (25), na Estrada de Búzios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Rômulo era conhecido na região por ser proprietário de um depósito de bebidas no bairro Boca do Mato. A colisão aconteceu na altura do Jardim Esperança, próximo ao Ginásio Poliesportivo.
Segundo informações preliminares, a motocicleta conduzida por Rômulo atingiu a lateral de uma caminhonete Chevrolet S10 preta durante o trajeto. Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado e caiu na calçada às margens da via.
Motociclista morreu no local
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e prestar socorro à vítima. Apesar do atendimento, Rômulo não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão e morreu ainda no local.
O acidente ocorreu em um trecho da Estrada de Búzios que faz a ligação entre os bairros Jardim Esperança e Boca do Mato. A ocorrência chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região durante a tarde.
A dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida. As informações divulgadas até o momento são preliminares, e as circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.
Circunstâncias serão investigadas
A identificação de Rômulo foi confirmada após o acidente. Ele era conhecido por manter um depósito de bebidas na Boca do Mato, bairro onde também tinha atuação comercial.
Ainda não foram divulgadas informações sobre a velocidade dos veículos, as condições da pista ou o que teria provocado a colisão entre a motocicleta e a caminhonete. Esses detalhes deverão fazer parte da apuração do caso.
A ocorrência também deverá reunir informações que possam ajudar a esclarecer a sequência dos acontecimentos antes do impacto. Imagens de câmeras de segurança eventualmente existentes na região e relatos de testemunhas podem contribuir para a investigação.
Outro lado
A reportagem tentou contato com o motorista da caminhonete S10 ou com representantes para obter um posicionamento sobre o acidente, mas não conseguiu localizá-los até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.