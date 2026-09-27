Rômulo Duke o motociclista que morreu após um acidente na tarde desta sexta-feira (25), na Estrada de Búzios, em Cabo FrioFoto: Reprodução
Motociclista que morreu em acidente na Estrada de Búzios é identificado
Rômulo Duke era proprietário de um depósito de bebidas na Boca do Mato; acidente foi na altura do Jardim Esperança
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