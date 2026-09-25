caminhonete S10 preta na Estrada Velha do Caminho de Búzios - Foto: Reprodução

caminhonete S10 preta na Estrada Velha do Caminho de BúziosFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2026 21:21

Um motociclista morreu após colidir com uma caminhonete S10 preta na Estrada Antenor Cardoso da Fonseca, conhecida como Estrada Velha do Caminho de Búzios, em Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (25), na altura da Vigafer, no sentido Boca do Mato, em um trecho utilizado diariamente por moradores e motoristas que circulam entre o Jardim Esperança e o bairro Boca do Mato.

Segundo as informações iniciais, a motocicleta em que estava a vítima atingiu a lateral da caminhonete durante o trajeto. Com a força da colisão, o motociclista sofreu ferimentos graves e foi lançado ao chão, ficando caído próximo à calçada. As circunstâncias que levaram ao impacto ainda não foram esclarecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após o acidente e seguiram para o local para realizar o atendimento à vítima. Apesar da mobilização do socorro, o motociclista não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.

Acidente mobiliza socorro e afeta circulação

O acidente ocorreu em uma via de ligação entre diferentes bairros de Cabo Frio e chamou a atenção de pessoas que passavam pelo trecho durante a tarde desta sexta-feira. A ocorrência também exigiu atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela região, especialmente nas proximidades do ponto onde aconteceu a colisão.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da vítima. As informações iniciais apontam que o homem trabalhava como entregador. Também não foram detalhadas as condições da motocicleta ou da caminhonete envolvida na ocorrência.

A dinâmica exata do acidente deverá ser esclarecida a partir da apuração das autoridades responsáveis. Entre os pontos que precisam ser investigados estão as circunstâncias em que a motocicleta atingiu a lateral da S10, a velocidade dos veículos no momento da colisão e as condições de circulação no trecho.

Investigação deve esclarecer as circunstâncias

A confirmação das causas do acidente depende da coleta de informações e de eventuais registros feitos no local. Testemunhas que tenham presenciado a colisão também podem contribuir para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

A morte foi registrada após o atendimento das equipes de emergência. Em acidentes com vítima fatal, a apuração das circunstâncias é necessária para determinar como ocorreu a colisão e eventuais responsabilidades, conforme os procedimentos adotados pelas autoridades competentes.

A reportagem não conseguiu localizar o motorista da caminhonete S10 ou sua defesa para comentar o acidente. O espaço permanece aberto para manifestação e eventual apresentação de informações sobre a dinâmica da colisão.

As informações divulgadas nesta reportagem são preliminares e podem ser atualizadas conforme novos dados oficiais sejam disponibilizados pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.