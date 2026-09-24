Homem invadindo o bistrô na Passagem, em Cabo Frio, durante a madrugada - Foto: Reprodução

Homem invadindo o bistrô na Passagem, em Cabo Frio, durante a madrugadaFoto: Reprodução

Publicado 24/09/2026 18:23 | Atualizado 24/09/2026 18:23

Um homem invadiu um bistrô na Passagem, em Cabo Frio , durante a madrugada desta quarta-feira (23) e furtou panelas, bebidas e outros objetos do estabelecimento. Segundo a proprietária, o suspeito teria entrado no local por volta de 1h e permanecido no interior do restaurante até aproximadamente 5h. O prejuízo inclui panelas de aço inox e de indução, além de garrafas de whisky e outras bebidas.

De acordo com o relato da proprietária, o homem passou algumas horas circulando pela área antes de forçar a porta do estabelecimento. Imagens registradas pelas câmeras mostram o suspeito rondando o local desde a 1h da madrugada. Depois de entrar, ele teria permanecido no restaurante até pouco depois das 5h.

A proprietária afirma que o suspeito consumiu parte das bebidas que encontrou no estabelecimento e levou outras garrafas. Entre os produtos levados estavam garrafas de Black Label, além de cervejas. Segundo ela, uma garrafa chegou a ser quebrada no chão durante a invasão.

Entre os objetos furtados também estão panelas de aço inox e equipamentos utilizados na cozinha. Conforme o relato, somente as panelas representam um prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil. A proprietária afirma que o homem não levou computadores e que, apesar do prejuízo, considera que poderia ter perdido uma quantidade maior de objetos.

Proprietária cobra mais segurança

O caso voltou a chamar atenção para a situação relatada por comerciantes e moradores da Passagem. Segundo a proprietária, a área tem registrado aumento na presença de pessoas em situação de uso de drogas, principalmente durante a noite e a madrugada.

Ela afirma que outros comerciantes da região também já teriam sido vítimas de furtos. Entre os relatos citados estão furtos contra estabelecimentos e equipamentos instalados na área, como bombas, hidrômetros e estruturas de hidrômetros.

A proprietária também mencionou casos envolvendo outros comerciantes, entre eles José Baker e Lúcia, do Pescador. Segundo ela, os episódios fazem parte de uma sequência de ocorrências que vêm preocupando quem trabalha e mora na região.

“Você não vê policial, você não vê nada ali”, relatou a proprietária ao falar sobre o policiamento durante a noite. Segundo ela, durante o período em que os estabelecimentos estão funcionando é possível observar viaturas passando pela região, mas moradores reclamam da falta de policiamento durante a madrugada.

Ela também afirma que a situação vem sendo percebida há cerca de dois anos. Conforme o relato, a presença de pessoas que ela identifica como usuárias de drogas teria aumentado gradualmente na região.

Comércio relata preocupação

Além dos furtos, a proprietária questiona as condições de segurança para os comerciantes que mantêm estabelecimentos na Passagem. Segundo ela, há cobranças para que os comerciantes retirem mesas, cadeiras e outros itens das áreas externas, mas, na avaliação dela, não haveria uma contrapartida em relação à segurança.

O episódio no Bistrô aconteceu justamente durante a madrugada, quando, segundo a proprietária, não havia policiamento ostensivo no local. Ela afirma que o suspeito teve tempo para permanecer dentro do restaurante, consumir produtos, recolher objetos e deixar o estabelecimento somente horas depois.

A proprietária também relatou que está investindo na abertura de uma nova loja e que, diante do furto, terá de direcionar recursos novamente para reforçar a segurança do bistrô. Segundo ela, o episódio representa um novo gasto para um estabelecimento que já vinha sendo preparado para uma nova fase.

O relato foi acompanhado de imagens que mostram a movimentação do suspeito durante a madrugada e a entrada no estabelecimento. A proprietária informou ainda que possui outras fotografias do episódio.

A reportagem não conseguiu localizar o homem responsável pelo furto ou sua defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.