Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 42 quilos de maconha e 20 litros de "cheirinho de loló" Foto: Reprodução
Segundo a PRF, os agentes abordaram o veículo e, ao abrirem o porta-malas, sentiram um forte cheiro de maconha. Durante a vistoria, foram encontradas sacolas e galões no compartimento de carga do automóvel.
Os policiais verificaram o conteúdo das embalagens e constataram a presença de material que, segundo a corporação, era composto por entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 42 quilos de maconha e 20 litros de uma substância conhecida popularmente como “cheirinho de loló”.
Abordagem aconteceu durante fiscalização
A apreensão ocorreu durante uma fiscalização realizada na BR-101, uma das principais rodovias de ligação entre diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro.
A suspeita sobre o transporte das drogas teria começado após os agentes identificarem o forte odor de maconha vindo do porta-malas. A partir da verificação, os policiais encontraram as sacolas e os galões que estavam no interior do veículo.
Os dois ocupantes foram detidos no local e encaminhados para a delegacia. A ocorrência foi apresentada na 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP), em Casimiro de Abreu.
Na unidade policial, foram realizados os procedimentos relacionados à ocorrência. O caso deverá ser investigado pelas autoridades, que poderão apurar a origem dos entorpecentes, o destino da carga e a eventual participação de outras pessoas no transporte.
A apreensão aconteceu antes que o material chegasse aos destinos informados pelos ocupantes do veículo. Segundo o relato apresentado à PRF, parte da carga seria levada para Cabo Frio e outra parte teria como destino Barra de São João.
Os dois homens permaneceram detidos após serem encaminhados à delegacia. A situação será analisada pelas autoridades responsáveis pelo caso, conforme os procedimentos previstos para ocorrências envolvendo apreensão de entorpecentes.
Outro lado
A reportagem tentou contato com a defesa ou com representantes dos dois homens detidos para obter um posicionamento sobre a ocorrência e apresentar a versão dos envolvidos. Até a publicação, nenhum representante foi localizado.
O espaço segue aberto para manifestação dos detidos, de seus familiares ou de eventuais advogados constituídos. Caso haja retorno, as informações poderão ser acrescentadas à reportagem.
A ocorrência foi registrada na 121ª DP, em Casimiro de Abreu, que ficará responsável pelos procedimentos relacionados ao caso e pelo andamento da investigação.
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