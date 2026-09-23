Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 42 quilos de maconha e 20 litros de "cheirinho de loló" - Foto: Reprodução

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 42 quilos de maconha e 20 litros de "cheirinho de loló" Foto: Reprodução

Publicado 23/09/2026 18:37 | Atualizado 23/09/2026 18:37

Uma fiscalização na BR-101 terminou com a apreensão de 42 quilos de maconha e 20 litros de “cheirinho de loló” na madrugada desta quarta-feira (23), em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos. Dois homens foram detidos após equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrarem os entorpecentes dentro de um carro. A abordagem ocorreu no km 203 da rodovia, durante uma ação de fiscalização. De acordo com as informações repassadas pela PRF, o motorista e o passageiro informaram aos agentes que transportariam a carga para dois pontos da Região dos Lagos: Cabo Frio e Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.