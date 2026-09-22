O evento é destinado aos profissionais e usuários dos serviços, mas é aberto aos estudiosos do tema e ao público em geral. - Foto: Reprodução

O evento é destinado aos profissionais e usuários dos serviços, mas é aberto aos estudiosos do tema e ao público em geral.Foto: Reprodução

Publicado 22/09/2026 17:14

A escuta, o acolhimento e o cuidado com a saúde mental novamente ultrapassam as paredes dos consultórios e chegam a um espaço diferente do habitual em Cabo Frio . Nesta quarta-feira, 23 de setembro, o Jardim do Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart), no Largo de Santo Antônio, será palco de um sarau promovido pela Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. A atividade começa a partir das 14h e integra a programação do município em referência ao Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização, à prevenção e à valorização da vida.

A proposta do encontro é criar um espaço de acolhimento, troca de experiências e expressão por meio da arte. Durante o sarau, histórias e diferentes vivências relacionadas à saúde mental poderão ser compartilhadas, contribuindo para ampliar a reflexão sobre o tema e estimular o diálogo entre os participantes.

A iniciativa também busca levar a discussão sobre saúde mental para além dos espaços tradicionalmente destinados ao atendimento e acompanhamento dos usuários. Ao utilizar um ambiente cultural e histórico como o Mart, o evento pretende proporcionar uma experiência de convivência, escuta e sensibilização.

O sarau é destinado principalmente a profissionais e usuários dos serviços de saúde mental do município, mas também está aberto a estudiosos da área e ao público em geral. A participação permite que diferentes pessoas tenham contato com as discussões propostas e acompanhem as atividades preparadas para a ocasião.

Entre as atrações previstas estão apresentações artísticas e musicais realizadas com a participação das bandas dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A programação também contará com leitura de poesias, utilizando a expressão artística como uma das formas de abordar sentimentos, experiências e questões relacionadas à saúde mental.

Outro destaque será uma roda de conversa sobre o impacto das casas de aposta na saúde mental da população. O tema será discutido durante o encontro, ampliando a programação para uma questão que envolve comportamento, relações sociais e possíveis impactos na vida das pessoas.

O evento acontece no Jardim do Museu de Arte Religiosa e Tradicional, no Largo de Santo Antônio, a partir das 14h desta quarta-feira, 23 de setembro. A atividade faz parte das ações do Setembro Amarelo em Cabo Frio e reforça a importância da escuta, do diálogo e da valorização da vida.

SERVIÇO

Sarau Setembro Amarelo

Coordenação de Saúde Mental

Data: 23 de setembro de 2026

Horário: a partir das 14h

Local: Jardim do Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart), Largo de Santo Antônio