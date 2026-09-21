Intervenções de drenagem, preparação de vias para pavimentação, fresagem do pavimento e patrolamento, em diferentes pontos da região. - Foto: Reprodução

Intervenções de drenagem, preparação de vias para pavimentação, fresagem do pavimento e patrolamento, em diferentes pontos da região.Foto: Reprodução

Publicado 21/09/2026 17:25

Na Avenida Central, principal via do bairro, os trabalhos avançam na preparação da pista que receberá nova pavimentação. Nos trechos que já possuem asfalto, as equipes realizam a fresagem, procedimento que consiste na retirada da camada antiga do pavimento para preparar a via para receber o novo asfalto. Já nos pontos ainda sem pavimentação, o trabalho envolve a preparação, nivelamento e regularização da base.

Além da pavimentação, a intervenção no bairro inclui serviços na rede de drenagem. As equipes trabalham na implantação e adequação de estruturas de captação de água, incluindo bueiros e tampas, além da limpeza e desobstrução de galerias. A medida busca melhorar o escoamento da água e contribuir para as condições de infraestrutura das vias.

Os serviços também incluem o patrolamento e a regularização de ruas. O trabalho permite corrigir desníveis, melhorar as condições do solo e preparar os trechos que ainda passarão por outras etapas de infraestrutura e pavimentação.

Estrada do Guriri avança em direção ao Peró e ao Cajueiro

As obras de pavimentação na região da Estrada do Guriri também avançam. Nesta segunda-feira (21), a fresagem da pista na Avenida do Contorno chegou a um novo trecho, seguindo na direção dos bairros Cajueiro e Peró.

A intervenção faz parte do conjunto de obras de recuperação e pavimentação da região. Antes da aplicação do novo asfalto, as equipes realizam a preparação do pavimento existente, incluindo a retirada da camada desgastada e a regularização da pista.

O avanço das obras ocorre de forma gradual, conforme as condições encontradas em cada trecho. A programação também leva em consideração as condições climáticas, que podem interferir na execução de determinadas etapas dos serviços.

As intervenções fazem parte das ações de infraestrutura realizadas pelo município para recuperação e melhoria das condições de circulação em diferentes vias de Cabo Frio. Os trabalhos seguem conforme o cronograma estabelecido pelas equipes responsáveis pelas obras.