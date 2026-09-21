Intervenções de drenagem, preparação de vias para pavimentação, fresagem do pavimento e patrolamento, em diferentes pontos da região.Foto: Reprodução
Pavimentação e drenagem avançam no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio
Na Avenida Central, equipes fazem a fresagem da pista antes da aplicação do novo asfalto; bairro também conta com serviços de drenagem e patrolamento
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Mulher perde controle, atropela pedestre e bate em semáforo em CF
Segundo informações preliminares, ela teria pegado o veículo do marido após uma discussão antes do acidente
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Motociclista morre ao bater contra poste em Cabo Frio
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