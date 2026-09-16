Os materiais de construção deixados no local vão ser recolhidos.Foto: Reprodução
Fiscalização flagra desmatamento na Mata Atlântica de Monte Alegre
Agentes flagraram abertura clandestina de rua, loteamento irregular e início de construção
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Foragido do sistema prisional é preso no Jardim Peró, em Cabo Frio
Homem informou aos policiais que estava evadido; consulta confirmou mandado de recaptura expedido pela Justiça
Operação Cabo Frio em Ordem inicia nova fiscalização no Guarani
Ao todo, foram emitidas 19 notificações durante a ação realizada nesta segunda-feira (14) no bairro
Cabo Frio inicia campanha de vacinação antirrábica neste sábado (19)
Mobilização começa em quatro locais, das 9h às 14h, e será estendida por todo o município
Escola Móvel Pet inicia atendimentos gratuitos em Cabo Frio
Projeto do Senac RJ oferece banho e tosa higiênica, além de workshops sobre saúde animal e adestramento na Praça de São Cristóvão; serviço segue até quinta (17)
Polícia apreende 3,5 mil pedras de crack e maconha em Cabo Frio
Drogas foram encontradas em uma casa abandonada no Buraco do Boi, apontada como possível ponto de armazenamento de entorpecentes
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