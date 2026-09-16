Os materiais de construção deixados no local vão ser recolhidos. - Foto: Reprodução

Os materiais de construção deixados no local vão ser recolhidos.Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2026 17:48

Agentes de fiscalização ambiental identificaram, nesta terça-feira (15), o desmatamento ilegal de uma área de aproximadamente 5 mil m² de Mata Atlântica na avenida Nelore, próximo ao cruzamento com a rua Amazonas, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio . A equipe constatou a abertura clandestina de uma rua, a divisão de lotes irregulares e o início da fundação de uma construção de concreto no local.

A constatação ocorreu durante o segundo dia consecutivo de vistoria na região. No terreno, a cobertura vegetal nativa foi retirada sem autorização ou licenciamento ambiental. A fiscalização encontrou toras de árvores cortadas, empilhadas no solo e vestígios de queimadas recentes para a limpeza da área.

Nenhum responsável ou trabalhador foi localizado na área durante as diligências. A equipe de fiscalização vai realizar uma operação em conjunto com a Guarda Marítima Ambiental para fazer o desfazimento e a demolição da estrutura de concreto erguida. Os materiais de construção deixados no local vão ser recolhidos.