As vagas são limitadas. - Foto: Reprodução

As vagas são limitadas.Foto: Reprodução

Publicado 15/09/2026 16:04

Os atendimentos da Escola Móvel Pet do Senac RJ começaram nesta terça-feira (15), em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio. A unidade está instalada na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão, e oferece gratuitamente serviços de banho e tosa higiênica para cães e gatos, além de workshops sobre cuidados, saúde, higiene, estética, adestramento e bem-estar animal. Os atendimentos aos pets acontecem mediante agendamento prévio on-line, das 8h às 10h e das 13h às 15h, com vagas limitadas.

A iniciativa é realizada pela Superintendência Municipal de Proteção Animal, Senac RJ e Sindicato do Comércio Varejista da Região dos Lagos (Sindcom). A programação segue até quinta-feira (17). Nesta quarta-feira (16), serão realizados os workshops “Beleza Peluda: Um Cronograma capilar para pelos deslumbrantes”, das 8h às 12h, e “Oficina Pelos Pet: Escovação e cuidado em foco”, das 13h às 17h. Na quinta, os temas serão “Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes” e “Cuidados para realizar banho e tosa no seu pet”. Cada workshop tem 16 vagas e oferece certificado de participação.

Para o banho e tosa, o animal deve ser dócil, estar acostumado ao manejo e ao uso de secador e não apresentar pulgas, carrapatos, sinais de doença, lesões com sangramento, pontos cirúrgicos, vômito ou diarreia. Também é necessário ter até 13 anos e pesar no máximo 35 quilos. O responsável deve apresentar documento com foto e a carteira de vacinação com a vacina antirrábica atualizada, além de levar o pet com guia ou em caixa de transporte. É permitido o atendimento de um animal por responsável.

O preenchimento do formulário não garante o atendimento, já que as vagas são limitadas e dependem de agendamento e comparecimento no dia e turno escolhidos. Os tutores que realizarem o agendamento são orientados a comparecer no horário marcado para evitar a perda da vaga. Todos os animais passam por avaliação antes do procedimento.

As inscrições podem ser feitas pelos formulários on-line disponibilizados para atendimento aos pets e workshops.

A instrutora dos cursos de Saúde Animal do Senac RJ, Valéria Reimão, explicou que a Escola Móvel Pet faz parte do projeto Modo Pet Itinerante, que percorre municípios oferecendo serviços e capacitação. Segundo ela, a iniciativa busca aproximar o conhecimento dos tutores e contribuir para a saúde e o bem-estar dos animais, além de apresentar possibilidades de geração de renda.

Moradora de São Cristóvão, a dona de casa Conceição Alves foi uma das primeiras tutoras atendidas. Ela levou a cadela Isabele, uma Shih-tzu adotada, para o banho e a tosa higiênica e também participou do primeiro workshop do dia. A tutora destacou a importância da iniciativa para a população e para a orientação sobre os cuidados com os animais.