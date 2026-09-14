Motocicleta e um carro no cruzamento da Rua Natal com a Rua São Luiz, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio.Foto: Reprodução
Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Cabo Frio
Motoboy teria sofrido fratura na perna, enquanto passageira teve escoriações; moradores cobram medidas para aumentar a segurança no cruzamento
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Cavalgada Rouba a Cena agita Manoel Corrêa em Cabo Frio
Evento reuniu moradores, cavaleiros e famílias da Região dos Lagos, com programação marcada por tradição, confraternização e oportunidades para comerciantes
Homem armado assalta loja em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio
Suspeito levou cerca de R$ 300 do caixa e fugiu de bicicleta; Polícia Civil investiga o caso
Furto em obra termina em briga e leva dois à delegacia em Cabo Frio
Suspeito foi encontrado com materiais separados para transporte e acabou entrando em confronto com o homem que o acusou
DER-RJ inicia reparos no pavimento da Estrada do Guriri, em Cabo Frio
Intervenções começaram neste sábado (12) e serão ampliadas para outros trechos da rodovia
Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas reúnem multidão em Cabo Frio
Ato político reúne apoiadores e lideranças da Região dos Lagos neste sábado (12), com discursos e manifestações de apoio para as eleições de 2026
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