Motocicleta e um carro no cruzamento da Rua Natal com a Rua São Luiz, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. - Foto: Reprodução

Motocicleta e um carro no cruzamento da Rua Natal com a Rua São Luiz, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio.Foto: Reprodução

Publicado 14/09/2026 18:16

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro aconteceu neste domingo (13), no cruzamento da Rua Natal com a Rua São Luiz, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio.

Segundo informações repassadas, a motocicleta era conduzida por um motoboy, que estava acompanhado de uma passageira. Os três envolvidos seriam jovens.

Ainda de acordo com o relato, o motociclista sofreu uma fratura na perna. A passageira teve escoriações, mas passa bem. O motorista do carro não teria se ferido.

Os veículos ficaram danificados após a colisão. A parte dianteira do carro teve avarias, enquanto a motocicleta também sofreu danos. As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

