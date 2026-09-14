A 6ª edição da Cavalgada Comitiva - Foto: Reprodução

A 6ª edição da Cavalgada ComitivaFoto: Reprodução

Publicado 14/09/2026 17:59

bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio , ficou movimentado neste fim de semana com a 6ª edição da Cavalgada Comitiva Rouba a Cena. O evento reuniu cavaleiros, comitivas, famílias e amantes da cultura de diferentes cidades da Região dos Lagos.

Organizada por Guinho e toda a Comitiva Rouba a Cena, a cavalgada contou com apoio da Prefeitura e chamou atenção pela organização e pela participação do público. Crianças, adultos e idosos marcaram presença na programação, realizada ao lado do Ciep 150. O espaço virou um grande ponto de encontro, com muita confraternização e aquele clima de festa que reúne a comunidade.

Além dos cavalos e das comitivas, o evento também movimentou a economia local. Barracas de comerciantes e empreendedores foram montadas no local, garantindo uma oportunidade de renda para quem participou da festa. Para o ativista social Ting, a realização de eventos como esse ajuda a mostrar outro lado do bairro e valorizar quem vive e trabalha na comunidade.

“O nosso bairro vive momentos de grande evolução. Temos como objetivo desenvolver eventos e ações para que todo estigma que existe em torno do bairro Manoel Corrêa seja quebrado e essa barreira caia por terra, para que a sociedade possa, de fato, conhecer o verdadeiro Manoel Corrêa, que é um povo trabalhador e que faz a diferença na sociedade. Hoje, posso atestar que centenas de empreendedores estão ganhando seu dinheirinho de forma honesta. São centenas de barracas trabalhando durante o evento”, disse Ting.

A 6ª edição da Cavalgada Comitiva Rouba a Cena reforçou a tradição das comitivas e mostrou que o Manoel Corrêa também tem espaço para cultura, lazer, confraternização e geração de renda. E pelo jeito, a Comitiva Rouba a Cena já deixou o recado: ano que vem tem mais!