A 6ª edição da Cavalgada ComitivaFoto: Reprodução
Cavalgada Rouba a Cena agita Manoel Corrêa em Cabo Frio
Evento reuniu moradores, cavaleiros e famílias da Região dos Lagos, com programação marcada por tradição, confraternização e oportunidades para comerciantes
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Homem armado assalta loja em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio
Suspeito levou cerca de R$ 300 do caixa e fugiu de bicicleta; Polícia Civil investiga o caso
Furto em obra termina em briga e leva dois à delegacia em Cabo Frio
Suspeito foi encontrado com materiais separados para transporte e acabou entrando em confronto com o homem que o acusou
DER-RJ inicia reparos no pavimento da Estrada do Guriri, em Cabo Frio
Intervenções começaram neste sábado (12) e serão ampliadas para outros trechos da rodovia
Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas reúnem multidão em Cabo Frio
Ato político reúne apoiadores e lideranças da Região dos Lagos neste sábado (12), com discursos e manifestações de apoio para as eleições de 2026
Cabo Frio recebe primeira Copa de Karatê neste domingo (13)
Competição será realizada no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, das 9h às 18h
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