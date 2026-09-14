Atendente chegou a achar que era um clienteReprodução

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Renata Cristiane
Uma loja de bijuterias foi assaltada no início da tarde deste domingo (13), por volta das 12h20, na Avenida Independência, em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Câmeras de segurança registraram a ação e a fuga do suspeito, que deixou o local de bicicleta em direção a Casimiro de Abreu.
Segundo a proprietária, ela estava atendendo quando o homem, que usava casaco preto e capuz, entrou no estabelecimento. Inicialmente, ela pensou que se tratava de um cliente e chegou a cumprimentá-lo. Logo depois, ele teria anunciado o assalto e dito “perdeu tudo”.
Na sequência, o suspeito teria indicado que estava armado. Mesmo sem ter certeza se ele realmente portava uma arma, a proprietária entregou todo o dinheiro que estava no caixa, aproximadamente R$ 300.
A mulher contou que ficou com medo porque a filha, uma criança de oito anos, estava nos fundos da loja no momento do crime. Após o assalto, ela fechou o estabelecimento e, temendo que o homem retornasse, não acionou a Polícia Militar.
O caso foi registrado em um boletim de ocorrência e está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar confirmou que não foi acionada no momento do crime, mas informou que o policiamento na região foi reforçado.
As imagens das câmeras mostram o momento em que o suspeito entra na loja, aborda a proprietária e deixa o estabelecimento. Ele também foi filmado passando de bicicleta em frente ao comércio durante a fuga.
A Karol Bijuterias fica na Avenida Independência, nº 330, próximo à Escola Maria Amélia, em Unamar.
Quem tiver informações que possam ajudar na identificação ou localização do suspeito deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com o Disque-Denúncia.
A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.