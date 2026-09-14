Atendente chegou a achar que era um cliente - Reprodução

Atendente chegou a achar que era um clienteReprodução

Publicado 14/09/2026 14:59

Uma loja de bijuterias foi assaltada no início da tarde deste domingo (13), por volta das 12h20, na Avenida Independência, em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio . Câmeras de segurança registraram a ação e a fuga do suspeito, que deixou o local de bicicleta em direção a Casimiro de Abreu.

Segundo a proprietária, ela estava atendendo quando o homem, que usava casaco preto e capuz, entrou no estabelecimento. Inicialmente, ela pensou que se tratava de um cliente e chegou a cumprimentá-lo. Logo depois, ele teria anunciado o assalto e dito “perdeu tudo”.

Na sequência, o suspeito teria indicado que estava armado. Mesmo sem ter certeza se ele realmente portava uma arma, a proprietária entregou todo o dinheiro que estava no caixa, aproximadamente R$ 300.

A mulher contou que ficou com medo porque a filha, uma criança de oito anos, estava nos fundos da loja no momento do crime. Após o assalto, ela fechou o estabelecimento e, temendo que o homem retornasse, não acionou a Polícia Militar.

O caso foi registrado em um boletim de ocorrência e está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar confirmou que não foi acionada no momento do crime, mas informou que o policiamento na região foi reforçado.

As imagens das câmeras mostram o momento em que o suspeito entra na loja, aborda a proprietária e deixa o estabelecimento. Ele também foi filmado passando de bicicleta em frente ao comércio durante a fuga.

A Karol Bijuterias fica na Avenida Independência, nº 330, próximo à Escola Maria Amélia, em Unamar.

Quem tiver informações que possam ajudar na identificação ou localização do suspeito deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com o Disque-Denúncia.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.