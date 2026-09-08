Homem foi flagrado pegando as caixas de banana - Reprodução

Homem foi flagrado pegando as caixas de bananaReprodução

Publicado 08/09/2026 14:53

Cabo Frio - Um homem foi flagrado por câmeras de segurança levando bananas que estavam em frente ao Hortifruti Fazendinha, na Avenida Independência, no bairro Aquários, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. O furto aconteceu por volta das 4h desta segunda-feira (7).

A mercadoria havia sido deixada por fornecedores no local para que fosse recolhida posteriormente pelo estabelecimento. De acordo com as informações repassadas, esse modelo de entrega é utilizado há anos por comerciantes da região.

As imagens registraram toda a movimentação e podem ajudar na identificação do responsável. O material também chama a atenção para a vulnerabilidade de comerciantes que deixam produtos em frente aos estabelecimentos durante a madrugada.

O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e as imagens poderão auxiliar na apuração do caso.

