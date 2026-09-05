Cantora Maria Gadú - Foto: Reprodução

Cantora Maria GadúFoto: Reprodução

Publicado 05/09/2026 14:59

Cabo Frio - A 21ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio será realizada neste domingo (6), na Praia do Forte. Com o tema “Nossa Voz, Nossa Escuta”, o evento começa às 15h e terá como principal atração o show da cantora Maria Gadú.



Os DJs Dieesel DJ, Melkan, Sabrina Sá, Nanda Machado e Braune também participam da programação. Segundo a superintendente de Políticas Públicas LGBTI+, Barbara Barrozo, a proposta do evento é reunir diferentes públicos em torno da pauta de direitos e diversidade. A programação contará ainda com apresentações de drag queens, música e participação de DJs. A apresentação do evento ficará por conta de Monayra Manon. Também estão previstas performances das drags Naomi Shiine, Kim Blem, Mikaelly e Mary Miller. Os DJs Dieesel DJ, Melkan, Sabrina Sá, Nanda Machado e Braune também participam da programação. Segundo a superintendente de Políticas Públicas LGBTI+, Barbara Barrozo, a proposta do evento é reunir diferentes públicos em torno da pauta de direitos e diversidade.

“Com o tema ‘Nossa Voz, Nossa Escuta’, a Parada reafirma a importância de ocupar os espaços, celebrar a existência e fortalecer a luta por respeito, cidadania e igualdade. Será um grande encontro de música, performances, cultura, diversidade e orgulho, reunindo a população LGBTI+, moradores, turistas, coletivos e toda a sociedade que acredita em uma cidade mais plural e respeitosa”, destacou Barbara Barrozo.

A edição de 2026 é realizada pelo Carnagay, Mães da Transição, Cabo Free, Lesbilagos e Transcender, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência LGBTI+ do município, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Centro de Cidadania LGBTI+ da Baixada Litorânea.

Serviço

21ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio

Data: 6 de setembro

Horário: a partir das 15h

Local: Praia do Forte, Cabo Frio