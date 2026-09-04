Imagens das câmeras de segurança - Foto: Reprodução

Imagens das câmeras de segurançaFoto: Reprodução

Publicado 04/09/2026 15:49

Cabo Frio - Um depósito de bebidas na Gamboa, em Cabo Frio, foi alvo de um assalto na noite desta quinta-feira (3), por volta das 23h. A ação foi registrada por - Um depósito de bebidas na Gamboa, em Cabo Frio, foi alvo de um assalto na noite desta quinta-feira (3), por volta das 23h. A ação foi registrada por câmeras de segurança , que mostram dois homens de capacete entrando no estabelecimento e abordando um rapaz que estava no local. Um dos suspeitos estava armado.

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, os criminosos levaram um relógio, um cordão, um notebook, uma carteira com documentos e dinheiro, além de três garrafas de Royal Salute.

Após a abordagem, os dois homens deixaram o estabelecimento em uma motocicleta.

As imagens das câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos envolvidos. Quem tiver informações que possam contribuir com a localização dos suspeitos é orientado a entrar em contato com as autoridades.