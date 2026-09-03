Aeroporto de Cabo Frio - Ascom

Aeroporto de Cabo Frio Ascom

Publicado 03/09/2026 13:57

Cabo Frio - Quem pretende viajar de Belo Horizonte para Cabo Frio durante a alta temporada já pode comprar as passagens para os voos diretos entre as duas cidades. A operação da Azul começa no dia 12 de dezembro e terá frequências diferentes ao longo do período, com voos programados até 27 de fevereiro de 2027.

Os primeiros voos vindos da capital mineira chegam ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio em 12 de dezembro. Entre os dias 12 e 26 de dezembro, a operação será realizada aos sábados, terças, quartas e sextas-feiras.

Na semana entre 28 de dezembro e 3 de janeiro, a frequência aumenta e os voos serão realizados diariamente, de segunda-feira a domingo. Já entre 5 de janeiro e 27 de fevereiro de 2027, a operação terá voos às terças, quartas, sextas e sábados.

A retomada da ligação é apontada pela Secretaria de Turismo como mais uma alternativa de acesso para turistas que escolhem Cabo Frio como destino durante a alta temporada. Para o secretário de Turismo, Davi Barcelos, a volta dos voos representa também o resultado de um trabalho voltado ao fortalecimento da credibilidade do município.

“Estamos alcançando novas possibilidades de acesso a Cabo Frio. Tudo o que estamos conquistando no campo do fortalecimento e desenvolvimento turístico é fruto de um trabalho voltado em ampliar a credibilidade da cidade e a seriedade com que as necessidades são tratadas através de uma gestão municipal comprometida”, afirmou.

Segundo Davi, a retomada dos voos diretos de Belo Horizonte era uma demanda frequente dos turistas. “É uma felicidade ver que esses voos estarão disponíveis para a nossa alta temporada. Trouxemos de volta voos de Guarulhos, agora da capital mineira, e esse trabalho de sucesso seguirá em busca de novos avanços”, finalizou.

GUARULHOS TAMBÉM TERÁ VOOS

Serão quatro voos semanais, às segundas, quintas, sextas e domingos. A nova operação também marca a primeira fase da atuação da companhia em Cabo Frio com o Embraer E195-E2, considerado o maior avião comercial entre os jatos de segunda geração da Embraer projetados no Brasil.

A rota Cabo Frio–Guarulhos está entre as quatro novas ligações, de um total de 42 que serão operadas pela Latam com a nova aeronave a partir de novembro.

Com as novas conexões, o Aeroporto Internacional de Cabo Frio reforça seu papel estratégico para a Região dos Lagos. Além do turismo, o terminal tem potencial para atender ao turismo de negócios, demandas empresariais e o deslocamento de profissionais de diferentes atividades econômicas.