A entrada para os dias de espetáculo é 1kg de alimento não perecívelFoto: Reprodução
2 a 7 de setembro
Ginásio Poliesportivo Municipal Alfredo Barreto
Entrada: 1 kg de alimento não perecível
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A entrada para os dias de espetáculo é 1kg de alimento não perecívelFoto: Reprodução
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