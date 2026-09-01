A entrada para os dias de espetáculo é 1kg de alimento não perecível - Foto: Reprodução

A entrada para os dias de espetáculo é 1kg de alimento não perecívelFoto: Reprodução

Publicado 01/09/2026 17:16

Cabo Frio - O Festival Internacional de Dança de Cabo Frio comemora 20 anos com uma edição recorde, que reúne cerca de - O Festival Internacional de Dança de Cabo Frio comemora 20 anos com uma edição recorde, que reúne cerca de 1.300 participantes entre esta quarta-feira (2) e 7 de setembro. O evento retorna ao Ginásio Poliesportivo Municipal Alfredo Barreto, onde teve suas primeiras edições.

A programação começa nesta quarta, às 14h, com o Projeto Escola, que reúne alunos e projetos sociais de dança do município. Já a Mostra Competitiva acontece de 3 a 7 de setembro, com modalidades como ballet clássico, dança contemporânea, danças urbanas e jazz.

Ao longo de duas décadas, o festival já recebeu cerca de 19 mil bailarinos do Brasil e de outros países, como Chile, Peru, Argentina e Venezuela. A edição deste ano terá jurados como Ana Botafogo e Cecília Kerche e distribuirá R$ 20 mil em prêmios, além de troféus e medalhas.

A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As arrecadações serão destinadas ao Grupo de Apoio aos Idosos de Cabo Frio (GAI) e ao Centro de Atenção ao Jovem Espaço Feliz (CAJEF).

Serviço

XX Festival Internacional de Dança de Cabo Frio

2 a 7 de setembro

Ginásio Poliesportivo Municipal Alfredo Barreto

Entrada: 1 kg de alimento não perecível