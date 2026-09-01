Imagem ajuda Guarda Municipal a interceptar veículo por descarte irregular. - Foto: Reprodução

Imagem ajuda Guarda Municipal a interceptar veículo por descarte irregular.Foto: Reprodução

Publicado 01/09/2026 15:09

Cabo Frio - Um vídeo feito por pessoas que - Um vídeo feito por pessoas que passavam pelo Colinas do Peró ajudou a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio a identificar um veículo envolvido em descarte irregular de resíduos em uma área verde. A ocorrência terminou nesta segunda-feira (31), com a interceptação do automóvel em Santo Antônio, próximo à ponte sobre o Rio São João, na divisa com Casimiro de Abreu.

O registro foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, que repassou a placa do veículo à Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A partir dos dados do sistema, os agentes conseguiram identificar os pontos e horários em que o automóvel circulava com maior frequência.

As informações ajudaram a definir o local da abordagem. Segundo o inspetor-adjunto e coordenador do Grupamento de Meio Ambiente (GMA), Ricardo Medina, o monitoramento foi importante para que a equipe conseguisse interceptar o veículo.

“A Central de Monitoramento conseguiu identificar que o veículo passava com maior frequência pela região da cabeceira da ponte e em horários mais definidos. Com essas informações, conseguimos planejar a operação e fazer a interceptação no momento mais adequado”, explicou.

O proprietário do veículo foi notificado. O descarte irregular de resíduos em área verde pode configurar crime ambiental, conforme o artigo 54 da Lei Federal nº 9.605/1998, além de contrariar o Código de Posturas do Município.

Moradores podem denunciar casos de descarte irregular e outras ocorrências pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal.

A reportagem tentou contato com o responsável pelo veículo, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.