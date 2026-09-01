Imagem ajuda Guarda Municipal a interceptar veículo por descarte irregular.Foto: Reprodução
Veículo é flagrado com descarte irregular de resíduos em Cabo Frio
Vídeo feito por transeuntes ajudou na identificação do automóvel, abordado nesta segunda-feira (31) em Santo Antônio
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Golpe do falso empréstimo faz vítimas em Cabo Frio
Criminosos assumiram perfis de moradores, enviaram links e pedidos de Pix e conseguiram acessar contas e aplicativos das vítimas
Festival da Sardinha reúne gastronomia e música no feriadão em Cabo Frio
Evento acontece de 4 a 7 de setembro, com cerca de 25 barracas, pratos a R$ 30 e shows gratuitos ao longo do fim de semana prolongado
Cabo Frio abre casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência
Equipamento oferece proteção temporária e atendimento integrado a mulheres que precisam se afastar do agressor
Mulher é presa com mais de 40 kg de drogas que seriam levados para Cabo Frio
Veículo foi abordado em Casimiro de Abreu; segundo a polícia, carga tinha como destino a Favela do Lixo
Câmeras registram acidente entre carro e moto em Unamar, Cabo Frio
Motociclista é arremessado após colisão e recebe atendimento; condutora também precisou ser socorrida após passar mal
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