Com o impacto, o motociclista é arremessado, gira no ar e cai sobre a pistaReprodução
Câmeras registram acidente entre carro e moto em Unamar, Cabo Frio
Motociclista é arremessado após colisão e recebe atendimento; condutora também precisou ser socorrida após passar mal
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Cabo Frio volta a sediar Estadual de Futsal após 10 anos
Partida entre Tamoyo/Origem e Vasco marca o retorno de um representante cabo-friense ao Campeonato Estadual Adulto da modalidade
Vila Gastronômica acontece nesta sexta (28) no Festival Sabores
Evento reúne 63 estabelecimentos na Passagem até domingo, com pratos em versão petit, aulas de gastronomia e shows
Táxi furtado é localizado pela PM no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Chevrolet Spin que era usado como táxi foi encontrado na tarde desta quinta-feira (27), na Rua Ayrton Senna; veículo foi levado para a 126ª DP
Procon desinterdita padaria após estabelecimento cumprir exigências
Após fiscalização, responsáveis apresentaram documentação e comprovaram a adoção das medidas exigidas, incluindo limpeza do espaço e descarte de itens irregulares
Castramóvel retorna a Cabo Frio na próxima segunda-feira (31)
Unidade móvel do projeto Castra Mais RJ ficará estacionada no Jardim Esperança até 4 de setembro
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