Com o impacto, o motociclista é arremessado, gira no ar e cai sobre a pista - Reprodução

Com o impacto, o motociclista é arremessado, gira no ar e cai sobre a pistaReprodução

Publicado 31/08/2026 14:09

As imagens mostram o momento em que o carro atravessa a rodovia em direção à Avenida Independência e colide com a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista é arremessado, gira no ar e cai sobre a pista. Peças da motocicleta também são lançadas pela via. Segundo informações obtidas no local, uma manete do freio teria atravessado a Avenida Independência e atingido a porta de um estabelecimento.

O motociclista sofreu escoriações e recebeu atendimento das equipes de resgate. Em seguida, foi encaminhado para avaliação médica.

A condutora do carro passou mal após a colisão. Ela também foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, onde recebeu atendimento. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.