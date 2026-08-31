Com o impacto, o motociclista é arremessado, gira no ar e cai sobre a pistaReprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Câmeras de segurança registraram, no final da tarde deste sábado (29), o momento de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na Rodovia Amaral Peixoto, em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio.
As imagens mostram o momento em que o carro atravessa a rodovia em direção à Avenida Independência e colide com a motocicleta.
Com o impacto, o motociclista é arremessado, gira no ar e cai sobre a pista. Peças da motocicleta também são lançadas pela via. Segundo informações obtidas no local, uma manete do freio teria atravessado a Avenida Independência e atingido a porta de um estabelecimento.
O motociclista sofreu escoriações e recebeu atendimento das equipes de resgate. Em seguida, foi encaminhado para avaliação médica.
A condutora do carro passou mal após a colisão. Ela também foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, onde recebeu atendimento. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.