Procon interditando padaria em Cabo Frio Foto: Ascom

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Renata Cristiane
Cabo Frio - A cozinha e a área do buffet de uma padaria localizada no Centro de Cabo Frio, nas proximidades da sede da Prefeitura, foram desinterditadas nesta quinta-feira (27) pelo Procon. Os espaços haviam sido interditados na segunda-feira (24), durante uma fiscalização realizada em conjunto com a Vigilância Sanitária, após uma denúncia feita por uma consumidora.

Segundo a supervisora do Procon de Cabo Frio, Mônica Bonioli, o estabelecimento apresentou documentos e comprovou o cumprimento das exigências determinadas durante a fiscalização.

De acordo com a supervisora, o local passou por higienização e os produtos que apresentavam irregularidades foram descartados. Cerca de 300 quilos de alimentos foram retirados durante a fiscalização, com apoio da Concercaf.

Na ação realizada na segunda-feira, foram encontradas carnes sem etiquetas com informações sobre origem, validade e certificação de controle veterinário. Mônica explicou que não era possível afirmar que todos os produtos estavam impróprios para consumo, mas parte dos materiais apresentava irregularidades relacionadas ao controle e precisou ser descartada.

Também foram encontrados legumes congelados impróprios para consumo e produtos vencidos na área da cozinha, onde os alimentos eram preparados.
Após a fiscalização, o Procon determinou o cumprimento de exigências relacionadas à higiene, limpeza, manutenção e armazenamento adequado das matérias-primas.

Durante o período de interdição, a padaria continuou funcionando para a venda de produtos industrializados que não dependiam das áreas interditadas. Com a desinterdição, a cozinha e o buffet podem voltar a ser utilizados pelo estabelecimento.

Mônica afirmou que orientações também foram repassadas aos responsáveis pelo comércio sobre a identificação dos alimentos e as condições de armazenamento. Entre as recomendações está a manutenção das informações de origem e validade dos produtos.

Segundo o Procon, quando uma embalagem original é aberta, como uma caixa de carne, a identificação da procedência deve permanecer junto ao material utilizado até o descarte. A medida permite que a fiscalização verifique a origem dos alimentos armazenados e utilizados no preparo. O Procon também orienta que consumidores denunciem situações que envolvam possíveis irregularidades em estabelecimentos comerciais.
 