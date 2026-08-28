Procon interditando padaria em Cabo Frio Foto: Ascom
Segundo a supervisora do Procon de Cabo Frio, Mônica Bonioli, o estabelecimento apresentou documentos e comprovou o cumprimento das exigências determinadas durante a fiscalização.
De acordo com a supervisora, o local passou por higienização e os produtos que apresentavam irregularidades foram descartados. Cerca de 300 quilos de alimentos foram retirados durante a fiscalização, com apoio da Concercaf.
Na ação realizada na segunda-feira, foram encontradas carnes sem etiquetas com informações sobre origem, validade e certificação de controle veterinário. Mônica explicou que não era possível afirmar que todos os produtos estavam impróprios para consumo, mas parte dos materiais apresentava irregularidades relacionadas ao controle e precisou ser descartada.
Também foram encontrados legumes congelados impróprios para consumo e produtos vencidos na área da cozinha, onde os alimentos eram preparados.
Após a fiscalização, o Procon determinou o cumprimento de exigências relacionadas à higiene, limpeza, manutenção e armazenamento adequado das matérias-primas.
Durante o período de interdição, a padaria continuou funcionando para a venda de produtos industrializados que não dependiam das áreas interditadas. Com a desinterdição, a cozinha e o buffet podem voltar a ser utilizados pelo estabelecimento.
Mônica afirmou que orientações também foram repassadas aos responsáveis pelo comércio sobre a identificação dos alimentos e as condições de armazenamento. Entre as recomendações está a manutenção das informações de origem e validade dos produtos.
Segundo o Procon, quando uma embalagem original é aberta, como uma caixa de carne, a identificação da procedência deve permanecer junto ao material utilizado até o descarte. A medida permite que a fiscalização verifique a origem dos alimentos armazenados e utilizados no preparo. O Procon também orienta que consumidores denunciem situações que envolvam possíveis irregularidades em estabelecimentos comerciais.
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