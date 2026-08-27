As cirurgias são destinadas a cães e gatos, sem restrição de raça ou porteDivulgação
Castramóvel retorna a Cabo Frio na próxima segunda-feira (31)
Unidade móvel do projeto Castra Mais RJ ficará estacionada no Jardim Esperança até 4 de setembro
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Assaltante invade e rouba hortifruti à luz do dia em Tamoios, Cabo Frio
Câmeras de segurança registraram a ação e podem ajudar na identificação do suspeito
Rodoviária de Cabo Frio é alvo de reclamações por segurança e estrutura
Passageiros e trabalhadores relatam banheiros fechados, falta de policiamento, sujeira e presença constante de pessoas em situação de rua; administradora diz que obras maiores ainda estão em avaliação
Chuva, vento e mar agitado deixam Região dos Lagos em atenção
Aviso do Inmet vale até o fim do dia e prevê possibilidade de pancadas de chuva, rajadas de até 60 km/h e granizo; mar também apresenta ondas fortes em praias e áreas de passeio
Homem é preso após filho pedir socorro à Patrulha Maria da Penha em Cabo Frio
Menino de cerca de 10 anos enviou mensagens e áudios à equipe durante a noite, indicando uma possível situação de risco dentro de casa
Sem capacete, mulher leva criança na perna em moto elétrica em Cabo Frio
Condutora foi flagrada com a criança sobre uma das pernas durante trajeto pelo Jardim Esperança, sem equipamentos de segurança
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