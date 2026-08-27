As cirurgias são destinadas a cães e gatos, sem restrição de raça ou porte - Divulgação

As cirurgias são destinadas a cães e gatos, sem restrição de raça ou porteDivulgação

Publicado 27/08/2026 18:23

Cabo Frio - Em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio, o projeto Castra Mais RJ retorna ao município na próxima segunda-feira (31) para uma nova etapa de atendimentos gratuitos para cães e gatos. A unidade móvel de castração ficará estacionada na Praça Agenor dos Santos, no bairro Jardim Esperança, até o dia 4 de setembro. O serviço é realizado mediante cadastro e agendamento prévios e inclui microchipagem e medicações para o pós-operatório.

Nas duas etapas anteriores, realizadas em julho e neste mês de agosto, o projeto promoveu 1.996 atendimentos na cidade. Em Tamoios, foram castrados 768 cães e 403 gatos, totalizando 1.171 animais. Já no Jardim Esperança, foram atendidos 515 cães e 310 gatos.

Para participar, os tutores devem cadastrar seus animais no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinPatinhas), do Governo Federal, pelo endereço eletrônico http://sinpatinhas.mma.gov.br/login . Depois, basta realizar a inscrição e o agendamento no site oficial do projeto Castra Mais RJ, em www.castramaisrj2.com.br . O castramóvel tem capacidade de atendimento de cerca de 300 animais por dia.

As cirurgias são destinadas a cães e gatos, sem restrição de raça ou porte. Os animais devem ter entre 6 meses e 7 anos, estar saudáveis e cumprir jejum absoluto de oito horas antes do procedimento. Fêmeas no cio, gestantes ou em período de amamentação não podem ser submetidas à cirurgia.

Para a superintendente municipal de Proteção Animal e médica-veterinária, Fenela Assed, a nova etapa amplia o acesso da população ao serviço gratuito e reforça as ações de proteção e bem-estar animal já desenvolvidas no município.

“Conseguimos atender quase 2 mil animais somente nessas duas etapas realizadas recentemente em Tamoios e no Jardim Esperança, e agora o Castra Mais RJ retorna ao município para ampliar ainda mais esse acesso. A castração é uma medida importante para a saúde e a qualidade de vida dos animais e também contribui para o controle populacional e para a redução do abandono. Por isso, reforçamos o convite para que os tutores fiquem atentos ao período de atendimento e façam o cadastro e o agendamento corretamente, tanto pelo site do projeto quanto pelo SinPatinhas”, destacou.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do projeto Castra Mais RJ. Também é possível esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (21) 97101-0504.