Imagens mostram características das roupas utilizadas pelo assaltante - REPRODUÇÃO

Imagens mostram características das roupas utilizadas pelo assaltanteREPRODUÇÃO

Publicado 27/08/2026 18:05

Cabo Frio - Um assalto foi registrado nesta quinta-feira (27), por volta das 12h09, no Hortifruti Fazendinha, localizado no bairro Aquárius, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Segundo informações, o criminoso chegou ao estabelecimento em uma motocicleta, cujo modelo ainda não foi confirmado, e realizou o assalto. Após a ação, o suspeito deixou o local.