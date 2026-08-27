Imagens mostram características das roupas utilizadas pelo assaltanteREPRODUÇÃO

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um assalto foi registrado nesta quinta-feira (27), por volta das 12h09, no Hortifruti Fazendinha, localizado no bairro Aquárius, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.
Segundo informações, o criminoso chegou ao estabelecimento em uma motocicleta, cujo modelo ainda não foi confirmado, e realizou o assalto. Após a ação, o suspeito deixou o local.
Câmeras de segurança registraram o momento do crime. As imagens mostram características das roupas utilizadas pelo assaltante e podem auxiliar as autoridades na identificação do suspeito. Informações que possam contribuir para a identificação do criminoso devem ser comunicadas às autoridades.