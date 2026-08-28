Taxi furtado em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Taxi furtado em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 14:39

Cabo Frio - Um táxi que havia sido furtado foi - Um táxi que havia sido furtado foi encontrado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. O veículo, uma Chevrolet Spin Activ, foi localizado na Rua Ayrton Senna após policiais receberem informações sobre o possível paradeiro do automóvel.

Segundo o 25º BPM, uma equipe que fazia o patrulhamento na região foi até o endereço indicado para verificar a informação. No local, os agentes encontraram a Spin e confirmaram que se tratava de um veículo oriundo de furto.

A Guarda Municipal foi acionada para auxiliar na remoção do automóvel. Em seguida, o carro foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi apresentada e foram adotados os procedimentos cabíveis.

Ninguém foi preso.