Futsal adulto de Cabo Frio está de volta à cidade e ao Estadual. - Foto: Reprodução

Futsal adulto de Cabo Frio está de volta à cidade e ao Estadual.Foto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 15:33

Cabo Frio - Depois de uma década, o - Depois de uma década, o Campeonato Estadual Adulto de Futsal está de volta a Cabo Frio . Neste domingo (30), às 15h, o Tamoyo/Origem recebe o Vasco da Gama, pela segunda rodada da competição, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto.

O retorno também marca a presença de uma equipe de Cabo Frio no Estadual. O Tamoyo/Origem não disputava a competição havia 12 anos e chega motivado após vencer o Botafogo por 2 a 0 na estreia, em partida realizada no Ginásio do Olaria, no Rio de Janeiro.

A partida terá entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Além do confronto, o público poderá participar de um sorteio de camisas e acompanhar o show de uma banda local durante o intervalo.

Para o técnico Breno Araújo, o retorno do campeonato à cidade representa uma oportunidade para aproximar as novas gerações do futsal. Segundo ele, a expectativa é fazer uma partida equilibrada diante do Vasco, que conta com atletas de nível nacional e jogadores com passagem pela Seleção Brasileira.

O secretário de Esporte e Lazer de Cabo Frio, Rafael Bernardo, também ressaltou a importância do retorno de grandes competições ao Ginásio Alfredo Barreto, que já recebeu partidas importantes da modalidade, inclusive pela Liga Nacional.