12ª edição do Festival Sabores de Cabo FrioFoto: Reprodução
Vila Gastronômica acontece nesta sexta (28) no Festival Sabores
Evento reúne 63 estabelecimentos na Passagem até domingo, com pratos em versão petit, aulas de gastronomia e shows
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Táxi furtado é localizado pela PM no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Chevrolet Spin que era usado como táxi foi encontrado na tarde desta quinta-feira (27), na Rua Ayrton Senna; veículo foi levado para a 126ª DP
Procon desinterdita padaria após estabelecimento cumprir exigências
Após fiscalização, responsáveis apresentaram documentação e comprovaram a adoção das medidas exigidas, incluindo limpeza do espaço e descarte de itens irregulares
Castramóvel retorna a Cabo Frio na próxima segunda-feira (31)
Unidade móvel do projeto Castra Mais RJ ficará estacionada no Jardim Esperança até 4 de setembro
Assaltante invade e rouba hortifruti à luz do dia em Tamoios, Cabo Frio
Câmeras de segurança registraram a ação e podem ajudar na identificação do suspeito
Rodoviária de Cabo Frio é alvo de reclamações por segurança e estrutura
Passageiros e trabalhadores relatam banheiros fechados, falta de policiamento, sujeira e presença constante de pessoas em situação de rua; administradora diz que obras maiores ainda estão em avaliação
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