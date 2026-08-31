Os pratos terão preço fixo de R$ 30Divulgação
Realizado pela associação do bairro, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, o festival será montado na esquina da Rua Nicanor Pereira Couto com a Rua Mário Quintanilha. Na sexta-feira (4) e no sábado (5), as barracas começam a funcionar às 18h. Já no domingo (6) e na segunda-feira (7), feriado nacional, a programação começa ao meio-dia.
Ao todo, serão cerca de 25 barracas, reunindo opções gastronômicas e artesanato. A sardinha, claro, será a estrela do cardápio, aparecendo em receitas que vão do tradicional ao mais elaborado. Entre as opções estão sardinha ao molho de camarão, à parmegiana, moqueca, pizza, frita, escabeche e nhoque ao molho de sardinha.
Os pratos terão preço fixo de R$ 30, facilitando para quem quiser experimentar diferentes receitas durante o evento.
Música todos os dias
No sábado (5), Léo Parazi se apresenta às 19h30. Na sequência, às 21h30, será a vez de Laís Alfradique e da banda Boteco Chic.
O domingo (6) terá Davyd Povoas e a Bateria da Vila, às 16h, e Quintal do Chapoca, às 19h30.
Encerrando o festival na segunda-feira (7), Rubinho Oliveira sobe ao palco às 18h, enquanto Juliara Ghiner fecha a programação musical às 21h.
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