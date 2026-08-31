Drogas apreendidas durante a abordagem - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a abordagemPolícia Militar

Publicado 31/08/2026 14:38

Cabo Frio - Mais de 40 quilos de drogas que, segundo a polícia, seriam levados para Cabo Frio foram apreendidos na noite deste sábado (29), em Casimiro de Abreu. Uma mulher foi presa durante a abordagem a um Volkswagen Virtus vermelho, na Rua Silva Jardim, no Centro da cidade.

A ação aconteceu por volta das 23h17, após equipes PM, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), trocarem informações sobre o veículo.

De acordo com o registro policial, a carga teria como destino a Favela do Lixo, em Cabo Frio. O veículo utilizado no transporte também foi apreendido.

A ocorrência foi levada para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), em Rio das Ostras, onde a mulher permaneceu presa por tráfico de drogas.

Ainda segundo a polícia, a acusada possui duas anotações criminais anteriores relacionadas ao tráfico e associação para o tráfico.

A reportagem tentou contato com a defesa da acusada, mas não localizou manifestação até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.