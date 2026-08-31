Drogas apreendidas durante a abordagemPolícia Militar

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Mais de 40 quilos de drogas que, segundo a polícia, seriam levados para Cabo Frio foram apreendidos na noite deste sábado (29), em Casimiro de Abreu. Uma mulher foi presa durante a abordagem a um Volkswagen Virtus vermelho, na Rua Silva Jardim, no Centro da cidade.
A ação aconteceu por volta das 23h17, após equipes PM, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), trocarem informações sobre o veículo.
Durante a revista, os agentes encontraram 2.250 cápsulas de cocaína, com peso informado de 18 quilos; 1.150 tiras de maconha, totalizando 11,04 quilos; outras 1.023 cápsulas de cocaína, com 2,96 quilos; e mais 900 tiras de maconha, com 16,29 quilos.
De acordo com o registro policial, a carga teria como destino a Favela do Lixo, em Cabo Frio. O veículo utilizado no transporte também foi apreendido.
A ocorrência foi levada para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), em Rio das Ostras, onde a mulher permaneceu presa por tráfico de drogas.
Ainda segundo a polícia, a acusada possui duas anotações criminais anteriores relacionadas ao tráfico e associação para o tráfico.
A reportagem tentou contato com a defesa da acusada, mas não localizou manifestação até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.
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Drogas apreendidas durante a abordagem
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