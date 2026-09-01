Oficinas de Percussão ? Bloco Alternativo Resistência - Foto: Reprodução

Oficinas de Percussão ? Bloco Alternativo ResistênciaFoto: Reprodução

Publicado 01/09/2026 17:04

Cabo Frio - O Bloco Alternativo Resistência (B.A.R.) inicia, nesta quarta-feira (2),

As oficinas são destinadas a pessoas que desejam aprender a tocar instrumentos de percussão, incluindo quem nunca teve contato com esse tipo de instrumento. Não é necessário ter experiência ou conhecimento musical, nem possuir instrumento próprio. Não há limite de idade para participar. Quem já tiver um instrumento poderá levá-lo para as atividades. - O Bloco Alternativo Resistência (B.A.R.) inicia, nesta quarta-feira (2), oficinas gratuitas de percussão em Cabo Frio. As atividades serão realizadas todas as quartas-feiras, a partir das 18h30, na Praça da Cidadania. As oficinas são destinadas a pessoas que desejam aprender a tocar instrumentos de percussão, incluindo quem nunca teve contato com esse tipo de instrumento. Não é necessário ter experiência ou conhecimento musical, nem possuir instrumento próprio. Não há limite de idade para participar. Quem já tiver um instrumento poderá levá-lo para as atividades.

Segundo o bloco, a iniciativa busca ampliar o acesso à música e à cultura carnavalesca, além de formar novos ritmistas para o Carnaval de rua de Cabo Frio.

Além das oficinas de percussão, o B.A.R. também busca músicos da região que já toquem instrumentos de sopro, como trompete, trombone, saxofone e tuba, entre outros, para integrar o naipe de sopros do bloco.

Os ensaios fazem parte da preparação para o Carnaval 2027. Informações sobre as atividades e a participação no bloco estão disponíveis no perfil @blocoaresistencia, no Instagram.

Serviço

Oficinas de Percussão – Bloco Alternativo Resistência

Início: 2 de setembro

Local: Praça da Cidadania, Cabo Frio

Horário: quartas-feiras, às 18h30

Entrada: gratuita

Público: iniciantes, sem limite de idade

Instrumento: não é necessário possuir um instrumento

Instagram: @blocoaresistencia