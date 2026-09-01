Segundo o bloco, a iniciativa busca ampliar o acesso à música e à cultura carnavalesca, além de formar novos ritmistas para o Carnaval de rua de Cabo Frio.
Além das oficinas de percussão, o B.A.R. também busca músicos da região que já toquem instrumentos de sopro, como trompete, trombone, saxofone e tuba, entre outros, para integrar o naipe de sopros do bloco.
Os ensaios fazem parte da preparação para o Carnaval 2027. Informações sobre as atividades e a participação no bloco estão disponíveis no perfil @blocoaresistencia, no Instagram.
Serviço
Oficinas de Percussão – Bloco Alternativo Resistência
Início: 2 de setembro
Local: Praça da Cidadania, Cabo Frio
Horário: quartas-feiras, às 18h30
Entrada: gratuita
Público: iniciantes, sem limite de idade
Instrumento: não é necessário possuir um instrumento
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