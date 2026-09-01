Passeio de moto para ver o nascer do sol termina com cadela fazendo cocô no tutor na Praia do ForteFoto: Reprodução
Nas imagens, Tereza aparece comportada e equilibrada no tanque da motocicleta enquanto acompanha o passeio e aproveita o visual da praia. Mas, no fim, a cadela acabou roubando a cena ao fazer cocô no peito do tutor.
O momento foi registrado em vídeo e rapidamente chamou a atenção pelo desfecho inusitado do passeio. A situação virou motivo de risadas e deixou uma lembrança que Bernardo provavelmente não vai esquecer tão cedo.
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