Passeio de moto para ver o nascer do sol termina com cadela fazendo cocô no tutor na Praia do ForteFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - O que era para ser um passeio tranquilo para acompanhar o nascer do sol na Praia do Forte, em Cabo Frio, terminou em uma situação inesperada e divertida. Bernardo Almeida acordou cedo e levou a cadela Tereza para curtir a manhã a bordo da moto.

Nas imagens, Tereza aparece comportada e equilibrada no tanque da motocicleta enquanto acompanha o passeio e aproveita o visual da praia. Mas, no fim, a cadela acabou roubando a cena ao fazer cocô no peito do tutor.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente chamou a atenção pelo desfecho inusitado do passeio. A situação virou motivo de risadas e deixou uma lembrança que Bernardo provavelmente não vai esquecer tão cedo.