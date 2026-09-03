Ação foi flagrada por câmeras de segurança - Reprodução

Ação foi flagrada por câmeras de segurançaReprodução

Publicado 03/09/2026 13:33

Cabo Frio - Duas mulheres foram flagradas pelas câmeras de segurança de uma drogaria enquanto escondiam produtos dentro das bolsas. O caso aconteceu na última terça-feira (1), na Drogaria Freire, localizada na esquina da Rua 12, no bairro Aquárius, em Tamoios, distrito de Cabo Frio.

De acordo com comerciantes da região, após o furto, as mulheres teriam deixado o bairro. Ainda segundo os relatos, a dupla já teria sido vista em outros estabelecimentos de cidades da Região dos Lagos praticando uma ação semelhante.

O caso foi comunicado às autoridades e as imagens passaram a circular entre comerciantes como forma de tentar identificar as envolvidas e alertar outros lojistas sobre a possível atuação da dupla.

Até o momento, não há informação sobre identificação ou prisão das suspeitas.