Carros sendo guinchados em Cabo Frio - Foto: SECOM

Carros sendo guinchados em Cabo Frio Foto: SECOM

Publicado 04/09/2026 15:23

Cabo Frio - Uma ação de fiscalização foi realizada nesta quinta-feira (3), no bairro Jardim Caiçara, em - Uma ação de fiscalização foi realizada nesta quinta-feira (3), no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio . A atividade foi conduzida por agentes da Fiscalização de Posturas e da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com foco na ocupação de calçadas e no uso dos espaços públicos.

Ao todo, 15 veículos foram notificados por ocuparem o passeio público. Quatro oficinas também foram fiscalizadas por obstrução das calçadas.

Durante a ação, as equipes notificaram ainda cinco residências ou responsáveis pela ocupação do passeio público com materiais de construção. Os responsáveis foram orientados sobre a necessidade de liberar o espaço destinado à circulação de pedestres.

A fiscalização também identificou veículos em situação de abandono. Seis foram removidos para o depósito público municipal. Outros sete receberam notificação e prazo de três dias para retirada. Caso a determinação não seja cumprida, os veículos poderão ser removidos.

Na quarta-feira (2), a Operação Cabo Frio em Ordem realizou uma ação no bairro Jacaré, na Rua do Pomar. Uma oficina foi notificada por manter veículos estacionados em frente ao estabelecimento, ocupando a calçada e dificultando a passagem de pedestres. Na mesma ação, foram emitidas seis notificações para veículos identificados em situação de abandono em via pública.

As ações da Operação Cabo Frio em Ordem continuam em diferentes pontos do município, conforme as situações identificadas pelas equipes de fiscalização. A atuação tem como objetivo fiscalizar o uso das vias e calçadas e garantir a circulação de pedestres nos espaços públicos.