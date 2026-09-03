Momento da confusão no bairro Braga em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Momento da confusão no bairro Braga em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 03/09/2026 18:00

Cabo Frio - Uma operação preventiva de segurança pública realizada no bairro Braga, em - Uma operação preventiva de segurança pública realizada no bairro Braga, em Cabo Frio, resultou na condução de três pessoas à delegacia por desobediência e na apreensão de armas brancas, como facas, e outros objetos perfurocortantes. A ação ocorreu na noite de quarta-feira (02) como parte da Operação Novo Rumo, organizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública para coibir pequenos delitos e reforçar o patrulhamento.

Ao longo da fiscalização, os agentes abordaram 44 pessoas e consultaram seus dados nos sistemas de segurança. Das pessoas abordadas, dez possuíam anotações criminais e três acabaram levadas para a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde foram apresentadas à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis. Durante as abordagens e o patrulhamento pelas vias do bairro, as equipes também recolheram os materiais perfurocortantes que estavam com os suspeitos.

Paralelamente às abordagens de segurança, 11 pessoas que declararam estar em situação de rua e aceitaram acolhimento foram encaminhadas para a Casa de Passagem do município.

A força-tarefa contou com o apoio da Comsercaf e reuniu diversos setores da Guarda Civil Municipal, como a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o Grupamento Operacional de Praia (GOP), o Grupamento Marítimo e Ambiental (GMA), o Grupamento Operacional de Trânsito, o Grupamento Tático Móvel (GTM), a Central de Monitoramento Móvel e o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, que acompanhou o trabalho no local, a proposta é ampliar a presença do setor nos bairros e atuar antes que os crimes aconteçam.

“Nosso objetivo é ampliar a presença da Segurança Pública nos bairros e atuar de forma preventiva, identificando situações que possam resultar em ocorrências. É uma ação planejada, que terá continuidade e será levada a outros pontos do município”, afirma o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, que acompanhou a ação.

A Operação Novo Rumo terá continuidade ao longo do mês de setembro, em diferentes pontos de Cabo Frio.