Momento da confusão no bairro Braga em Cabo Frio Foto: Reprodução
Operação no Braga termina com três conduzidos e armas apreendidas em Cabo Frio
Ação preventiva da Secretaria de Segurança abordou 44 pessoas, identificou dez com anotações criminais e recolheu facas e objetos perfurocortantes.
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