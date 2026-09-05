Kerlon, conhecido como Fuleco, morador de Contagem, em Minas Gerais - Foto: Reprodução

Kerlon, conhecido como Fuleco, morador de Contagem, em Minas GeraisFoto: Reprodução

Publicado 05/09/2026 14:15

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar na tarde desta sexta-feira (4), na - Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar na tarde desta sexta-feira (4), na Praia do Forte, em Cabo Frio. O jovem foi resgatado desacordado por uma equipe de guarda-vidas e encaminhado de ambulância para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A vítima foi identificada como Kerlon, conhecido como Fuleco, morador de Contagem, em Minas Gerais. O atendimento mobilizou guarda-vidas, que retiraram o adolescente da água e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Após o resgate, o jovem foi levado de ambulância para receber atendimento médico. Apesar dos esforços das equipes de socorro e do encaminhamento à unidade de saúde, a morte foi confirmada posteriormente.

O caso transformou uma tarde de lazer em tragédia em um dos principais cartões-postais de Cabo Frio.