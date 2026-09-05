Roupas que serão usadas no desfile na Parada LGBTI+ - Foto: Reprodução

Roupas que serão usadas no desfile na Parada LGBTI+ Foto: Reprodução

Publicado 05/09/2026 14:26

Cabo Frio - Antes de Maria Gadú subir ao palco, como uma das atrações da 21ª Parada do Orgulho LGBTI+, neste domingo (6), o público de - Antes de Maria Gadú subir ao palco, como uma das atrações da 21ª Parada do Orgulho LGBTI+, neste domingo (6), o público de Cabo Frio poderá conferir um desfile de moda especialmente preparado para a ocasião. A apresentação será realizada pela Escola de Divines, com uma coleção criada exclusivamente para o evento pelo estilista Almir França, coordenador do projeto.

Serão 50 looks, todos confeccionados a partir do reaproveitamento de uniformes de trabalhadores do setor elétrico, que ganharão novas formas e significados pelas mãos dos participantes da Escola de Divines. As peças foram desenvolvidas especialmente para a noite e serão apresentadas em um desfile que une moda, arte, diversidade, sustentabilidade e representatividade.

A proposta é valorizar a criatividade e o talento da população LGBTI+, destacando a moda como instrumento de expressão, inclusão, sustentabilidade e geração de oportunidades, além de promover a ressignificação de materiais que seriam descartados.

Na sequência, Maria Gadú assume o palco para apresentar seu repertório ao público de Cabo Frio.