Roupas que serão usadas no desfile na Parada LGBTI+ Foto: Reprodução
Desfile de Moda e música marcam abertura do show de Maria Gadú em Cabo Frio
A apresentação será realizada pela Escola de Divines, com uma coleção criada exclusivamente para o evento pelo estilista Almir França, coordenador do projeto
Desfile de Moda e música marcam abertura do show de Maria Gadú em Cabo Frio
A apresentação será realizada pela Escola de Divines, com uma coleção criada exclusivamente para o evento pelo estilista Almir França, coordenador do projeto
Tarde de lazer termina com jovem de 17 anos morto em Cabo Frio
Kerlon, conhecido como Fuleco, era de Contagem (MG). Ele foi retirado da água desacordado e levado de ambulância para uma unidade de saúde, mas não resistiu
Câmeras registram assalto em depósito de bebidas em Cabo Frio
Um dos suspeitos estava armado durante a abordagem; dupla fugiu de moto após levar objetos e bebidas
Cabo Frio reforça segurança e fiscalização durante o feriadão de 7 de Setembro
Ações integradas terão Guarda Municipal, Defesa Civil e Fiscalização de Posturas em pontos de maior movimento da cidade
Fiscalização notifica veículos e comércios por ocupação de calçada
Quatro veículos foram removidos e outros sete receberam prazo para retirada; ação também ocorreu no bairro Jacaré
Festival da Sardinha reúne gastronomia e música na Vila Nova em Cabo Frio
Evento acontece entre esta sexta (4) e segunda-feira (7), com cerca de 25 barracas, pratos a R$ 30 e shows gratuitos ao longo do fim de semana prolongado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.