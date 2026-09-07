Secretária de Cabo Frio Camila Saraiva e ex-vereador Davi SouzaFoto: Reprodução
Secretária e ex-vereador de Cabo Frio sofrem acidente na ViaLagos
Casal estava com familiares quando três veículos se envolveram em uma colisão próximo ao posto da PM, em Rio Bonito. Apesar do susto, eles passam bem
Secretária e ex-vereador de Cabo Frio sofrem acidente na ViaLagos
Casal estava com familiares quando três veículos se envolveram em uma colisão próximo ao posto da PM, em Rio Bonito. Apesar do susto, eles passam bem
Adolescente é apreendida com drogas durante patrulhamento em Cabo Frio
Policiais encontraram crack, maconha e frascos de loló em pontos próximos à Rua Santa Helena, no Braga
Moto elétrica é levada após test drive, mas caso tem novo desfecho
Família do rapaz, que estava em surto, devolveu o veículo
Adolescente que morreu afogado em Cabo Frio realizava sonho de conhecer o mar
Kerlon Leandro de Oliveira, de 17 anos, estava na Praia do Forte com um amigo; os dois foram atingidos pela correnteza, mas o colega conseguiu sobreviver
21ª Parada do Orgulho LGBTI+ terá show de Maria Gadú em Cabo Frio
Evento será realizado na Praia do Forte, com programação a partir das 15h
Dani Martins reúne mais de 1.200 pessoas em Cabo Frio
Encontro aconteceu no Jardim Esperança, nesta sexta (4). Miguel Alencar e Alexandre Martins participaram do evento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.