Secretária de Cabo Frio Camila Saraiva e ex-vereador Davi Souza - Foto: Reprodução

Secretária de Cabo Frio Camila Saraiva e ex-vereador Davi SouzaFoto: Reprodução

Publicado 07/09/2026 15:48

Cabo Frio - A secretária de Assistência Social de - A secretária de Assistência Social de Cabo Frio , Camila Saraiva, e o marido, o ex-vereador Davi Souza, se envolveram em um acidente com três veículos na Via Lagos, em Rio Bonito. O casal estava acompanhado da família e, segundo Camila, todos estão bem.

O acidente aconteceu próximo ao posto da Polícia Militar, no trecho da rodovia no sentido Rio de Janeiro. De acordo com relatos de pessoas que passaram pelo local, uma picape bateu em uma SW4, que atingiu o veículo onde estavam Camila e Davi. Na sequência, o carro bateu na mureta da rodovia.

Camila publicou nas redes sociais que a família sofreu um engavetamento e tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde dos envolvidos.

“Deus sempre cuida da nossa família”, escreveu a secretária.