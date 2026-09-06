Kerlon Leandro de Oliveira, de 17 anos, estava na Praia do Forte com um amigo - Foto: Reprodução

Kerlon Leandro de Oliveira, de 17 anos, estava na Praia do Forte com um amigoFoto: Reprodução

Publicado 06/09/2026 14:48

Cabo Frio - O que deveria ser a realização de um sonho terminou em tragédia para a família de Kerlon Leandro de Oliveira, de 17 anos, de Contagem, Minas Gerais. O adolescente morreu nesta sexta-feira (4), após se - O que deveria ser a realização de um sonho terminou em tragédia para a família de Kerlon Leandro de Oliveira, de 17 anos, de Contagem, Minas Gerais. O adolescente morreu nesta sexta-feira (4), após se afogar na Praia do Forte, em Cabo Frio , durante sua primeira visita ao litoral.

Ele havia viajado para a cidade acompanhado de um amigo. Segundo familiares, os dois estavam no mar quando foram surpreendidos pela correnteza e acabaram se afogando. O amigo conseguiu ser resgatado a tempo e sobreviveu.

Kerlon foi retirado da água por equipes do Corpo de Bombeiros em parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram manobras de reanimação ainda na areia, mas o adolescente não resistiu.

A viagem tinha um significado especial para o jovem. Era a primeira vez que ele conhecia uma praia e, segundo a família, o passeio representava a realização de um sonho.

MOBILIZAÇÃO PARA LEVAR O CORPO PARA CASA

Após a morte, familiares e amigos se mobilizaram para conseguir levar o corpo do adolescente de volta para Minas Gerais. Uma vaquinha foi criada para arrecadar o valor necessário para o traslado, e a mobilização conseguiu atingir o objetivo.

Com a ajuda de pessoas próximas e da comunidade, o corpo de Kerlon foi transportado para Minas Gerais, onde familiares puderam realizar a despedida.

O adolescente foi sepultado na manhã deste sábado (5), em meio à comoção de parentes, amigos e moradores da comunidade onde vivia.

A morte do jovem também provocou comoção nas redes sociais. Amigos e familiares compartilharam mensagens de despedida e lembranças de Kerlon, que teve o sonho de conhecer o mar realizado, mas não conseguiu voltar para casa.